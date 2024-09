Ten instinkt zabijáka už tam nebyl, říká Marko o konci Ricciarda

Pro Ricciarda je odchod z RB navíc také zřejmě odchodem z formule 1. Helmut Marko vysvětlil důvody i načasování.

„Myslím, že rozhodnutí opustit Red Bull Racing bylo zlomovým bodem v jeho kariéře,“ řekl Helmut Marko v rozhovoru na YouTube kanálu Formula1.de. „Pak už neměl vítězné auto ani u Renaultu, ani u McLarenu. Vyhrál sice v Monze, ale to byly zvláštní okolnosti.“

„Nevím, co přesně se stalo. Kdybychom to věděli, pomohli bychom mu. Ale staré silné stránky, jako je pozdní brzdění a s ním spojené agresivní předjíždění a obrovská rychlost, se po roce 2018 už nevrátily. Ten instinkt zabijáka už tam nebyl.“

Marko se domnívá, že v Ricciardově přestupu z Red Bullu do Renaultu hrály roli otazníky nad jeho postavením vedle Maxe Verstappena, ale také výkon pohonných jednotek Honda.

„Měl určité výhrady k motoru Honda a zřejmě více naslouchal Renaultu a Cyrilu Abiteboulovi. Z finančního hlediska nebyl velký rozdíl mezi tím, co mu nabízel Renault, a tím, co jsme nabízeli my.“

„Přišel k nám, v roce 2014 porazil Vettela tři nula, pokud jde o počet vítězství. Poté byl Daniil Kvjat občas rychlejší než on, ale v průběhu sezony ho měl také pod kontrolou.“

„A pak přišel Max a byl stále silnější a silnější, takže to byl určitě jeden z důvodů, proč se rozhodl dát přednost Renaultu před námi.“

Kariéra Daniela Ricciarda ve F1

Tým Startů Vítězství Pódií Pole positions Nej. kol Bodů Toro Rosso (2011-13) 39 – – – – 30 HRT (2011) 11 – – – – – Red Bull (2014-18) 100 7 29 3 13 956 Renault (2019-20) 38 – 2 – 2 173 McLaren (2021-22) 44 1 1 – 1 152 AlphaTauri (2023) 7 – – – – 6 Racing Bulls (2024) 18 – – – 1 12 Celkem 257 8 32 3 17 1329

Někteří kritizovali způsob, jakým Ricciardo o RB skončil. V Singapuru věděli všichni, že je to nejspíše jeho poslední závod, ale oficiálně to bylo potvrzeno až dnes.

„Načasování souviselo s řadou faktorů a povinností,“ vysvětlil Marko. „Byl informován a nejrychlejší kolo závodu bylo myslím důstojným rozlučkovým výkonem.“

„To ještě ukázalo, jaký má potenciál – ne sice kontinuálně a ne na úrovni, která by ospravedlňovala jeho příchod do Red Bull Racing, ale byl to bezvadný výkon.“

„Myslím, že bylo jasně sděleno, že musí být výrazně lepší než Júki Cunoda, a to se mu podařilo jen v několika závodech, takže bylo jasné, že tenhle příběh marnotratného syna, který se vrátil do Red Bull Racingu, bohužel nevyšel.“

„Řekl velmi dobře, že je sám se sebou smířený, že se s celou situací vyrovnal a uvidíme, jaké má plány do budoucna.“

Marko uvedl, že by Red Bull měl zájem o další spolupráci – Ricciardo by mohl být například ambasadorem značky. „Je to jeden z nejpopulárnějších jezdců Formule 1, zejména v USA,“ dodal Marko.