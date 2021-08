Téma: Zakletý Pierre Gasly

Vzestup a pád

Gaslyho kariéra ve formuli 1 nabrala již od samotného počátku rychlé tempo. V roce 2017 Francouz debutoval během závodního víkendu Velké ceny Malajsie, když u Toro Rosso nahradil Daniila Kvjata. Svými výkony v závěru ročníku 2017 přesvědčil vedení Red Bullu o svých kvalitách a od sezóny 2018 se stal plně integrální součástí jeho juniorského týmu.

Již ve druhém závodním víkendu ročníku 2018 v Bahrajnu na sebe dokázal upoutat pozornost celého paddocku – nejprve se kvalifikoval jako šestý na startovní rošt (po penalizaci Lewise Hamiltona startoval pátý, pozn. autora) a v závodě se mu pak podařilo dovést své toro rosso do cíle na fantastickém čtvrtém místě, což pro tak mladého jezdce představovalo neskutečný úspěch. V dalším průběhu sezóny následně dokázal bodovat ještě čtyřikrát a skončil na 15. místě celkového pořadí s 29 body, zatímco jeho týmový kolega Brendon Hartley figuroval až na předposledním místě s pouhými čtyřmi body.

Pierre Gasly Vítězství: 1

Stupně vítězů: 3

Nejrychlejší kola závodu: 3

Bodů: 249

Odjetých kol v závodech: 4053

Kol ve vedení: 26

Když pak oznámil své poněkud překvapivé rozhodnutí o odchodu z Red Bullu po skončení sezóny 2018 Daniel Ricciardo, byl do seniorského týmu z Toro Rosso povolán po bok Maxe Verstappena právě Gasly. Pro mladého Francouze šlo v tu chvíli o splněný sen, situaci vnímal jako prvotřídní příležitost, jak ve formuli 1 okamžitě prorazit a udělat si jméno skrze výsledky v top týmu. Nakonec ale zůstalo u pouhých přání, představ a pomíjívých zdání.

Gaslyho štace u Red Bullu byla od začátku zlým snem. Již v předsezónních testech Francouz s vozem dvakrát těžce havaroval, čímž výrazně zkomplikoval práci týmu a vážně narušil svou přípravu, o újmě na sebevědomí zkraje roku ani nemluvě. V první kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie vypadl již v její první části, závod následně dokončil mimo body na 11. místě. V Bahrajnu, kde se mu o rok dříve tak dařilo, se opět nedostal do třetí části kvalifikace a v závodě dojel pouze na osmém místě.

Z úvodních pěti velkých cen sezóny získal Francouz pouhých 21 bodů, přičemž nikdy neskončil na lepším než na šestém místě, což bylo považováno za minimum vzhledem ke kvalitě vozu, který řídil. Max Verstappen byl v tu samou dobu schopen bojovat s těmi nejlepšími auty na čele a měl na svém kontě již 66 bodů a dvě pódiová umístění. Přesto Christian Horner, šéf Red Bullu, veřejnost ujišťoval, že Gasly má a nadále i mít bude nezpochybnitelnou podporu celého týmu i přes jeho slabší výsledky a že mu tým poskytne čas na to, aby mohl pracovat na své výkonnosti.

Před začátkem sezóny Horner přiznal, že rychlost, s jakou byl Gasly do seniorského týmu povýšen, byla vyšší, než by si přáli, uznal však, že všichni v týmu chápou rozdílnost rozsahu zkušeností obou svých jezdců a ubezpečoval, že na Gaslyho nebudou kladeny takové nároky jako na Verstappena. Po Gaslyho nepovedené premiéře v Austrálii Horner říkal: „Víme, že má rychlost, jenom tomu klukovi musíme dát trochu času a ono to pravé přijde.“ Po pátém závodě sezóny ve Španělsku zase tvrdil, že lze na Gaslyho výkonnosti pozorovat vzrůstající trend: „Samozřejmě že ho teď chceme dostat do boje s auty vepředu, takže během každého víkendu udělal v tomto roce pokrok. Při vší úctě k Pierrovi si myslím, že to začíná přicházet. Čína pro něj byla zlomovým bodem, měl dobrý víkend v Baku. Navázal na to velmi solidním víkendem ve Španělsku.“

Svým způsobem ale Horner nepochybně očekával, že Gasly bude Verstappenovi blíže. Francouz se u Red Bullu trápil v celém průběhu první poloviny sezóny 2019, na svého týmového kolegu ztrácel v kvalifikacích v průměru 0,527 sekundy, což představovalo největší rozestup mezi všemi ostatními týmovými dvojicemi. Nový paket Red Bullu s motory Honda navíc fungoval nad očekávání dobře, a Gasly tak svými podprůměrnými výkony zbytečně srážel dolů výsledky týmu. Kdyby pro Verstappena odváděl stejnou práci, jakou pro Lewise Hamiltona v Mercedesu ve stejnou dobu vykonával Valtteri Bottas, byl by Red Bull v Poháru konstruktérů druhý před Ferrari a nefiguroval by až na třetím místě celkového pořadí. Red Bull si uvědomoval, že pokud bude chtít v následujících letech bojovat o mistrovské tituly, bude potřebovat dva stabilní jezdce, na které se bude moci spolehnout, a takovým jezdcem Gasly první poloviny sezóny 2019 prostě a jednoduše nebyl.



Definitivní hřebík do rakve si Gasly pomyslně zatloukl před letní přestávkou během Velké ceny Maďarska, v průběhu které podal svůj dosavadní nejhorší výkon v poměru ke svému týmovému kolegovi. Zatímco Verstappen byl v kvalifikaci na pole position, Gasly na něj na jednom z nejkratších okruhů v kalendáři ztratil 0,878 sekundy. Po závodě, ve kterém byl osamocený Verstappen předjet Hamiltonem, který si mohl v závěru závodu odbýt zastávku v boxech bez ztráty pozice, byl Gasly Hornerem otevřeně zkritizován: „Potřebujeme, aby závodil s vozy Ferrari a Mercedesu… Problémem je, že není vůbec v mixu. Myslím, že si musí během letní přestávky skutečně trochu odpočinout, popřemýšlet o první polovině sezóny a vzít si nějaká poučení do druhé poloviny roku. (…) Naším záměrem je nechat ho v autě do konce roku. Ale zoufale potřebujeme, aby dostával více z potenciálu auta.“

V srpnu 2019 pak bylo potvrzeno, že od nadcházející Velké ceny Belgie nahradí Gaslyho u Red Bullu Alexander Albon, přestože i Helmut Marko dříve veřejnost ujišťoval, že se ve zbytku roku jezdecká sestava Red Bullu nezmění. Gasly dostal alespoň příležitost vrátit se do svého dřívějšího působiště u Toro Rosso, kde měl nadále závodit po boku Daniila Kvjata.

I s odstupem času je poněkud obtížné analyzovat, proč se Gasly u Red Bullu tolik trápil. Je potřeba mít na paměti, že Francouz jel v roce 2019 svou teprve druhou kompletní sezónu ve formuli 1. Bylo zřejmě až příliš iluzorní předpokládat, že se v tak mladém věku a s tak malým rozsahem zkušeností posadí do vozu RB15 a bude okamžitě dovážet jeden povedený výsledek za druhým, přestože se to některým jiným jezdcům v nedávné minulosti podařilo, což poněkud pozměnilo očekávání, která jsou v současnosti kladená na mladé jezdce.

Gaslymu především chybělo zázemí u týmu, Francouz nikdy nedostal příležitost, aby mohl pracovat na své výkonnosti, pořád byl pod tlakem médií, veřejnosti i vlastního týmu, jelikož jednoduše nedovážel výsledky, na jaké jeho auto objektivně mělo. Neustále nad ním visel Damoklův meč v podobě ztráty závodní sedačky, Red Bull měl již tehdy pověst týmu, který se s jezdci postrádajícími výkonnost, rozhodně nepáře. Vše, čeho do té doby Gasly v průběhu své kariéry dosáhl, prokázalo, že je nesmírně schopným a rychlým pilotem, který zřejmě pouze potřeboval trochu více klidu a podpory od týmu, aby se zvládl adaptovat na požadavky svého auta, se kterým se od začátku sezóny neustále pral a trápil.

Formule 1 však vytváří nemilosrdné prostředí, ve kterém neexistuje čas na neúspěch, kde se od jezdce, a to i v takto mladém věku, očekává, že bude okamžitě podávat špičkové výkony, kde se netoleruje série chyb.

V tomto ohledu Pierre Gasly během svého působení u Red Bullu jednoznačně selhal. Samotný Red Bull ale mohl jít Gaslymu trochu více naproti, pokusit se ho částečně zprostit toho neúprosného tlaku, jaký na něj byl vytvářen. To se ale nestalo, jak Francouz potvrdil ve své důvěrné zpovědi pro platformu The Player’s Tribune z letošního března: „Od chvíle, kdy jsem v autě poprvé chyboval, jsem cítil, že se tam ode mě lidé pomalu začínají odvracet. (…) Pak jsem měl dva těžké první závody s Red Bullem a média mě prostě sežrala. Cokoliv, co jsem řekl, bylo v tisku překrouceno v podobu omlouvání mé výkonnosti a nikdo se mě pořádně nezastal. Auto nebylo perfektní a já se každý týden snažil ze všech sil učit a snažil se zlepšovat, ale… řeknu k tomu toto: Bylo to pro mě u Red Bullu těžké, protože jsem cítil, že nejsem podporován a že se mnou není jednáno jako s ostatními. A pro mě… je to něco, co prostě nemohu akceptovat. Každý den jsem pracoval ze všech sil, snažil jsem se týmu dovést výsledky, ale nedostal jsem všechny prostředky k tomu, abych uspěl. Zkusil bych nabídnout řešení, ale můj hlas nebyl vyslyšen, nebo by to trvalo týdny, než by se změny projevily. (…) Nejsem typem člověka, který by začal brojit v médiích, protože jsem Red Bullu opravdu vděčný za tu šanci, stejně jako za všechno, co pro mě v mé kariéře udělali. Opravdu jsem. Ale můžu říci svou pravdu.“

Znovuzrození

Gaslyho forma ve druhé polovině sezóny 2019 po návratu do Toro Rosso názorně demonstrovala, jak neskutečně komplexní a komplikovanou disciplínou závodění ve formuli 1 je. Gasly se opět ocitl v „domácím“ prostředí, mimo hlavní záři reflektorů a na jeho výkonnosti se to podepsalo v tom nejlepším slova smyslu. Vůz mu seděl, svého týmového kolegu porážel v kvalifikacích i v závodech a bodoval v pěti z devíti zbývajících závodů roku. Ve Velké ceně Brazílie si dokonce po turbulentním průběhu závodu dojel pro své první pódiové umístění ve formuli 1, když skončil druhý za svým bývalým týmovým kolegou a v závěrečném kole dokázal odrazit tlak šestinásobného mistra světa Hamiltona. „Byl jsem smutný, nebudu lhát. Byl jsem z toho zničený. Chci být mistrem světa. Kdo ví, kdy budu opět sedět v tak dobrém autě? Je to opravdu, opravdu těžké udělat v tomto sportu krok zpět,“ napsal Gasly o svých pocitech po vyhazovu z Red Bullu s dodatkem, že bral zbývajících devět závodu ročníku jako nabídnutou příležitost, jak všem ukázat, že se v něm mýlili.



Na konci sezóny byl Gasly dotázán, co za jeho zlepšenou výkonností ve druhé polovině roku vlastně stálo: „Je to dohromady řada věcí, ale na prvním místě je to způsob, jakým pracujeme. Podařilo se nám dostat z auta všechno, což na začátku roku neplatilo, ne pravidelně. Každý víkend cítím, že se blížíme maximalizaci auta, které máme. Každý víkend jsou mi inženýři schopni poskytnout všechny prostředky, které potřebuji k tomu, abych byl konkurenceschopný a mohl jet tak, jak chci, být rychlý. Rozdíl dělá spousta detailů.“ Z těchto slov je jasné, že Gasly u Toro Rosso cítil, že auto mnohem více odpovídá jeho jízdnímu stylu, než tomu bylo u Red Bullu, že se v něm může opět cítit komfortně a že mu současně inženýři týmu naslouchají a plně důvěřují jeho zpětné vazbě, což u Red Bullu neplatilo. Tak těžká rána, kterou v polovině roku Gasly zažil, by mnohé jiné jezdce poslala do kolen, stačí ostatně vzpomenout případ Daniila Kvjata z nedávné minulosti. Rozhodnutí Red Bullu mohlo Gaslymu zcela zazdít kariéru (podobně jako se to posléze stalo Albonovi, který se bude do budoucna do formule 1 vracet jen s velkými obtížemi), což by s ohledem na Francouzovu současnou výkonnost představovalo velkou škodu.

Gasly se ale dokázal velmi rychle oklepat a díky tomu si zajistil naději na případnou druhou šanci, na možnost pokračovat ve formuli 1 a na příležitost bojovat o znovu etablování se jako pilot těch nejvyšších kvalit. V tomto ohledu prokázal neskutečnou sílu charakteru a vůle.

V roce 2020 podával Gasly opět povedené výkony u Toro Rosso, které bylo nově rebrandováno na AlphaTauri, celkem 10krát v závodech bodoval, opět porazil Kvjata (75 bodů ku 32 v celkovém pořadí) a několikrát se mu dokonce podařilo porazit i svého nástupce u Red Bullu Alexe Albona, přestože seděl v řádově horším autě.

Povedenou sezónu pak Francouz korunoval šokujícím vítězstvím ve Velké ceně Itálie na Monze, která se souhrou šťastných okolností a náhod proměnila ve Francouzovu pohádku: „Do závodu jsem startoval na 10. místě. Byl to zvláštní den, spousta aut měla problémy. Náš vůz AlphaTauri-Honda se řídil dobře, prostě jsme jeli, zatímco ostatní kolem nás se trápili, my jsme na to jenom pořád tlačili. A pak, ve 29. kole, jsem převzal vedení, když Lewis zastavil kvůli penalizaci stop and go. Poprvé během tří let jsem za nikým nebyl. Vedl jsem závod. Strávil jsem celou svou kariéru ve formuli 1 tím, že jsem s někým bojoval, snažil se držet chlapa přede mnou a neustále jsem někoho pronásledoval. Ale teď jsem to byl jenom já. Já a vůz a trať. Jel jsem každé kolo, jako by bylo mé poslední.“

Gaslymu k vítězství samozřejmě napomohla penalizace Lewise Hamiltona a další nepředvídatelné okolnosti, které mu hrály do karet, i tak byl ale výkon, který ten den na Monze předvedl, mimořádný. Gasly se zařadil do elitního klubu vítězů formule 1, dosáhl největšího úspěchu kariéry, stal se prvním Francouzem po 24 letech, kterému se podařilo zvítězit ve velké ceně formule 1. Byl po Sebastianu Vettelovi teprve druhým pilotem, který pro Toro Rosso/AlphaTauri vyhrál závod. Není divu, že pro něj byly oslavy na stupních vítězů hodně emotivní, přestože se neodehrávaly před bouřícími tifosi, jak je na Monze jinak obvyklé: „Když jsem uslyšel francouzskou hymnu, snažil jsem se to jenom všechno zapamatovat. Říkal jsem si, že své první vítězství získáte jenom jednou. A když to skončilo, nemohl jsem odejít. Cítil jsem se, jako bych byl k pódiu připoután.“



I v průběhu letošního roku pokračuje Gasly ve skvělé výkonnosti. Po příchodu mladého nováčka Júkiho Cunody do týmu se stal jednoznačnou jedničkou AlphaTauri, což ostatně potvrzuje i svými výsledky. Daří se mu zejména v kvalifikacích, na začátku sezóny se například kvalifikoval dvakrát pátý v Bahrajnu a v Imole, v Baku pak dokonce podle svých slov bojoval o pole position, o které nakonec přišel ve třetím sektoru na rovince a skončil až čtvrtý. Povedené výkony ale předvádí i v závodech, např. až do letošní Velké ceny Velké Británie držel od posledního závodu loňského ročníku sérii, kdy bodoval v každé velké ceně, kterou dokončil. Ve Španělsku přejel svou startovní čáru, což vyústilo v obdrženou penalizaci, ale také v předvedenou skvělou stíhací jízdu na konečné 10. místo.

V Monaku se kvalifikoval jako šestý před Lewise Hamiltona, kterého za sebou dokázal udržet po celý závod. V Baku se Gaslymu zase podařilo v závodě plném turbulentních zvratů dojet si pro své třetí pódiové umístění ve formuli 1. V poslední velké ceně před letní přestávkou v Maďarsku se Francouz po startu propadl až na chvost startovního pole, přesto se ale nevzdal a opět odjel skvělý závod, dlouho za sebou znovu držel Hamiltona a nakonec se dokázal díky dobře zvolené strategii a znamenitému výkonu dostat na páté místo a k tomu přidat i bod za nejrychlejší kolo závodu.

Po velké ceně v Baku, po které se zejména díky Gaslyho výsledku AlphaTauri v Poháru konstruktérů posunula na páté místo před Aston Martin, řekl Franz Tost, šéf AlphaTauri, že je Gasly v současné době jedním z nejlepších jezdců ve formuli 1. S tím ostatně souhlasí i Helmut Marko, který v rozhovoru pro německý Motorsport-Total z letošního července uvedl: „Naprosto s ním souhlasím, tohle je ten nejlepší Gasly, jakého jsme zatím viděli.“ Marko také řekl, že kdyby u AlphaTauri jezdili dva jezdci Gaslyho kvalit, tak by byl podle jeho mínění tým schopen atakovat pozice McLarenu a Ferrari v Poháru konstruktérů, což je také důvod, proč se Gaslyho snaží v pozici lídra AlphaTauri udržet i nadále. Příčiny Gaslyho dobré výkonnosti u AlphaTauri v posledních letech jsou nasnadě – Francouz má kolem sebe podporu celého týmu, ve kterém se dokázal rychle a plně znovu adaptovat, tým mu věří a bere vážně jeho zpětnou vazbu.

Z Red Bullu si Gasly přinesl cenné zkušenosti a lekce, které mu nyní pomáhají posouvat se vpřed. Francouz rovněž poměrně rychle dovezl povedené výsledky, které mu pomohly získat zpět ztracené sebevědomí a víru v sebe sama a své výkony. V tom tak nenásledoval příklad Daniila Kvjata, který podobného znovuzrození po vyhazovu z Red Bullu nebyl schopen, jak o tom např. hovořil Pierre Hamelin, Gaslyho závodní inženýr: „… když se Dany (Daniil Kvjat, pozn. autora) vrátil zpátky z Red Bullu, možná byl osobně (…) zasažen o trochu více. Pierre měl podle mě naproti tomu přístup, že chce jenom znovu dokázat, čeho je schopný. Nikdy jsem ho neviděl smutného nebo zklamaného. Opravdu na to tlačil a chtěl se posunout vpřed. Když se vrátil zpátky, byl opravdovým profesionálem.“

Další možnosti

Klíčovou otázkou však je, co dál? Jaké jsou reálné možnosti Pierra Gaslyho, kam se může Francouz dále posunout? V nejbližší budoucnosti bude jeho jméno zřejmě nadále spojeno s AlphaTauri, kde jej Franz Tost chce udržet, co nejdéle to půjde. Tost je toho názoru, že mu bude tým po změně pravidel v roce 2022 a s příchodem rozpočtového stropu schopen postavit slušné a konkurenceschopné auto. AlphaTauri zcela jistě potřebuje někoho, na koho se bude moci spolehnout, a takovým jezdcem Pierre Gasly je, tým si v žádném případě nemůže dovolit vstoupit do nové éry formule 1 se dvěma nezkušenými jezdci: „Potřebujeme měřítko, potřebujeme vědět, jak nastavit auto. To není proveditelné se dvěma mladými jezdci nebo se dvěma nezkušenými jezdci,“ říká Tost. U AlphaTauri může Gasly nadále růst, získávat další zkušenosti, pracovat na své výkonnosti a připravovat si půdu pro vyjednávání o své budoucnosti. To ale s největší pravděpodobností nebude trvat příliš dlouho. AlphaTauri je týmem, který při vší úctě nikdy neměl ty nejvyšší ambice, nejedná se o projekt, o kterém by se dalo říci, že bude mít v nejbližší době mistrovský potenciál.

Tým je navíc pořád plně integrální součástí Red Bullu. To, že se o něm v současné době hovoří spíše jako o sesterském než o juniorském týmu, v žádném případě neposkytuje žádnou záruku, že se razantně změní přístup Red Bullu, který do této doby vždy o AlphaTauri/Toro Rosso uvažoval jako o týmu, ve kterém vychovává své mladé jezdce. Gaslymu je v tuto chvíli 25 let, což podle dnešních standardů formule 1 juniorský věk není. Nedá se předpokládat, že by u AlphaTauri jezdil ještě dalších 10 let, nikdy si navíc nemůže být jistý nevyzpytatelnou vůlí Helmuta Marka. Jinými slovy, spoléhat na nadějnou budoucnost v AlphaTauri by mohlo být ošidné a pro Gaslyho kariéru ve formuli 1 v určitém případě klinicky smrtící. Gasly je v tuto chvíli u AlphaTauri spokojený, podle svých slov se pouze soustředí na svou výkonnost a na boj o páté místo v Poháru konstruktérů: „Od roku 2017, kdy jsem přišel do týmu, je tu ta nejlepší dynamika, jakou jsem zatím viděl. (…) Panuje tu jednoznačně skvělá mentalita – lidé chtějí víc. Funguje to ve stylu: ‚Neměli bychom být spokojení s tím, co máme, ale měli bychom pracovat na tom, abychom dosáhli ještě lepších výsledků.‘ Opravdu mě těší vidět, že lidi žene motivace podat větší výkon a pokusit se dosáhnout větších úspěchů. Jsem skutečně rád, že jsem součástí tohoto projektu. V tuto chvíli je to u AlphaTauri výborné.“

Red Bull je současně spokojený s tím, jak Gasly odvádí pozici týmového lídra: „Chtějí lídra v AlphaTauri, aby se tým skutečně posunul dopředu. Myslím, že tu panuje (…) opravdová vůle posunout AlphaTauri vpřed.“ Francouz ale nepochybně musí sám cítit, že možnosti dalšího kariérního růstu spočívají jinde: „… jsem smluvně vázán s Red Bullem, předvádím dobré výkony s AlphaTauri, jsem opravdu spokojený s tím, co děláme, ale samozřejmě bych osobně chtěl být v pozici, ve které bych mohl bojovat o lepší pozice. To neznamená, že nejsem spokojený s tím, kde jsem, je to pouze osobní cíl a to, čeho chci ve formuli 1 dosáhnout.“



Pro Gaslyho je stále prioritou návrat do Red Bullu. V listopadu 2019 např. pro magazín F1 Racing na otázku, zdali je jeho cílem stále získat zpět své ztracené místo u Red Bullu, odpověděl: „Jako jezdec Red Bullu vždycky chcete být v tom nejlepším autě a to vždy zůstává hlavním cílem, ať už z krátkodobého či střednědobého hlediska.“ Po svém triumfu v Itálii 2020 zase říkal, že je na potenciální návrat do Red Bullu plně připravený: „Myslím si, že jsem připravený, ale to rozhodnutí není na mně.“ Nakonec ale na něj při výběru týmového kolegy Maxe Verstappena pro rok 2021 nedošlo. Red Bull na konci sezóny 2020 propustil Albona, ale nepovýšil zpět Gaslyho (o kterém prý ani neuvažoval) a poprvé od roku 2007 podepsal jezdce mimo svůj juniorský program, Sergia Péreze. Helmut Marko nedávno přiznal, že Gasly přenastavil svůj přístup a že nabral řadu zkušeností: „Nedávno jsem s ním ve Štýrském Hradci dlouze hovořil. Nereagoval by ani by se nechoval stejně jako dříve u Red Bullu.“ Současně ale později uvedl, že případný Gaslyho návrat do Red Bullu není na pořadu dne: „Jak všichni ví, máme dva týmy formule 1 a vynakládáme velké úsilí do naší značky AlphaTauri, módní značky, a potřebujeme tam silného lídra. Jezdí na svém maximu, ale být jedničkou ve velmi dobrém B-týmu je úplně něco jiného než být dvojkou vedle Maxe Verstappena u top týmu. Psychicky je to obrovský rozdíl. Sledujeme jeho zlepšení a v průběhu dalších dvou let učiníme rozhodnutí, zda bude na volném trhu, nebo jej posadíme do Red Bullu.“

U Red Bullu je tak cesta pro Gaslyho na nějaký čas pořád uzavřená, tým má evidentně stále důvod, proč Gaslymu nevěří. Zkušený Pérez zatím u Red Bullu nepodává zase tolik špatné výkony, je sice v závěsu Maxe Verstappena, ale jezdí konzistentně, přiváží důležité body do Poháru konstruktérů a občas je schopen Verstappena zastoupit, jak to např. ukázal v Baku, kde po Verstappenově vypadnutí velkou cenu vyhrál. Dlouho se pohyboval na třetím místě průběžného pořadí šampionátu, než jej srazila dolů řada nepovedených závodů v poslední době. Red Bull má v letošním roce bezpochyby nejsilnější jezdeckou sestavu od doby, kdy v týmu jezdil po boku Verstappena Ricciardo, což ostatně v sezóně, kdy má po dlouhé době opět reálnou šanci bojovat o oba mistrovské tituly, skutečně potřeboval. Po závodě v Baku řekl Horner, že Pérez odvádí lepší práci, než se před začátkem sezóny čekalo: „Odvádí skvělou práci, jenom musí pokračovat v tom, co dělá.“ V nedávné době zase Horner prohlásil, že Pérez splnil očekávání, ve která tým doufal. Předpokládá se, že Pérez bude pokračovat s Red Bullem i v příštím roce, i když oficiálně si budeme muset na potvrzení jezdeckých sestav obou týmů Red Bullu ještě počkat. Jak ale naznačuje Marko, který prý podle některých interních zpráv s Pérezem „není spokojený“, Mexičanovo působení u Red Bullu nemusí nutně trvat dlouho: „Pérezovi je nyní 31 let, takže nebude v Red Bullu příliš dlouho.“



To Gaslymu dává jistý náznak naděje, je ale také otázkou, jak by jeho případný návrat do Red Bullu reálně vypadal. Red Bull se vždy během svého působení ve formuli 1 snažil razit filosofii silného týmového lídra, který má za sebou takřka bezpodmínečnou podporu celého týmu. I pokud by Gasly své výkony stabilizoval a dovážel konzistentní a přesvědčivé výsledky, jen těžko si lze představit, že by i přesto nemusel stále hrát roli týmové dvojky a jezdit v závěsu za Maxem Verstappenem, který má u Red Bullu vybudované pevné zázemí. To je něco, co nechce žádný pilot. Proto se nabízí odejít do takového týmu, který by si Gasly mohl vybudovat kolem sebe, který by v něj věřil a který by mu zajistil roli týmové jedničky. Mohl by se podobně jako Carlos Sainz vyvázat z Red Bullu (smluvně je s Red Bullem vázán do konce sezóny 2023, pozn. autora) a zkusit štěstí jinde. Sám potvrdil, že zájem některých ostatních týmů o jeho služby by tu byl. Jeho výsledky v posledních letech a zejména jeho vítězství na Monze jej opět posunuly o něco výše na přestupovém trhu, rozhodně je v současnosti v mnohem lepší vyjednávací pozici než v roce 2019.

Gasly byl dlouho spojován s přestupem k Renaultu, resp. od letošní sezóny k Alpine, kde nebylo dlouhou dobu jasné, s jakou jezdeckou sestavou bude budoucnost tohoto francouzského týmu spojena. S příchodem Fernanda Alonsa a prodloužením smlouvy s Estebanem Oconem do roku 2024 se Gaslymu tato varianta hodně zkomplikovala. Může cílit na to, že Alonso po roce 2022 skončí a tým bude hledat náhradu, v takovém případě by jezdecká sestava Ocon–Gasly dávala smysl zejména z marketingového hlediska, jelikož mít dva Francouze v čistě francouzském týmu je otázkou velké prestiže. Připomínalo by to např. první polovinu 80. let minulého století, kdy u Renaultu závodili Jean-Pierre Jabouille, René Arnoux nebo Alain Prost.

V tuto chvíli ale Alpine o angažování Gaslyho nejeví eminentní zájem. Laurent Rossi, výkonný ředitel Alpine, řekl v květnu 2021, že o příchodu Gaslyho či o nějaké jiné změně v jezdeckém složení v nejbližší budoucnosti tým neuvažuje: „Pierre je samozřejmě jezdcem velké hodnoty, ale v tuto chvíli bych řekl, že to není na pořadu dne.“ Je také otázkou, do jaké míry by se byl Gasly při hledání volné sedačky schopen přenést přes vzájemnou animozitu mezi ním a Oconem, která se mezi těmito dvěma jezdci táhne již od závodění v motokárách v juniorských kategoriích. Okolnosti jejich vzájemného vztahu nastínil Gasly například v červenci 2018 pro magazín F1 Racing: „Byli jsme skutečně dobří přátelé, bohužel spolu už tak dobře nevycházíme. Snažil jsem se udržovat dobré vztahy, ale nebylo to možné a teď se vzájemně pouze respektujeme. Nejsme ale přátelé.“

Reálnou možností v nejbližší budoucnosti může být pro Gaslyho také přestup do Williamsu po případném odchodu George Russella. Williams se pod novým vedením snaží po vzoru McLarenu restrukturalizovat tým, aby se po letech marasmu mohl opět prát o poněkud lepší výsledky, než na jaké byl v posledních letech zvyklý. K tomu ale bude potřebovat nějakého zkušeného a rychlého pilota, ne dva mladé nováčky. Gasly má navíc jednu důležitou výhodu – byl, alespoň polovinu sezóny, součástí top týmu formule 1, takže ví, jak v takovém týmu probíhají interní procesy, jak se pracuje v týmu s mistrovskými ambicemi. V tomto ohledu by byl Williamsu v nastoupené cestě neskutečně platnou postavou. Je jasné, že současná forma Williamsu neláká asi nikoho, ale v řádu několika let může situace po změně pravidel, s příchodem rozpočtového stropu a restrukturalizaci týmu vypadat zcela odlišně. Gasly by kolem sebe mohl budovat tým zcela podle svých představ a být jeho hlavním tahounem.



Další podobně nadějný projekt představuje Aston Martin, tam by se ale Gaslymu otevřely dveře pouze tehdy, když by se rozhodl pověsit kariéru na hřebík Sebastian Vettel, tomu ale zatím nic nenasvědčuje. Start sezóny sice pro Vettela vypadal hrozivě, ale od velké ceny v Monaku se Němec zvedl, v Baku dojel dokonce druhý, což si následně zopakoval i před letní přestávkou v Maďarsku, kde byl však následně kvůli nedostatku paliva v nádrži ze závodu diskvalifikován. Vypadá to, že Vettel opět objevil zdánlivě ztracenou chuť k závodění a hlad po dobrých výsledcích. V současné době je jakožto čtyřnásobný mistr světa tou nejlepší volbou Lawrence Strolla co se týče vývoje vozu.

Vše bude také záležet na přestupech, pokud by se událo něco neočekávaného, Gaslymu by se mohla případně otevřít cesta např. do McLarenu či do Ferrari, kde by se se svou lásku k italské kultuře rozhodně neztratil, navíc je dobrým přítelem frankofonního Charlese Leclerca. Zcela reálnou může být také možnost, že Gasly skončí jako druhý Nico Hülkenberg, tedy že bude uznávaným jezdcem středu pole, ale již nikdy během své kariéry nedostane další příležitost řídit špičkový vůz, ve kterém by mohl bojovat o mistrovské tituly, což pro Francouze představuje snad tu nejčernější vizi. Je možné, že ostatní týmy budou na Gaslyho do budoucna stále nahlížet s nedůvěrou a s otazníky. Dokáže se vůbec vypořádat s jízdou na špici, s jízdou pod tlakem, s jízdou v záři reflektorů, kdy je vážen každý jednotlivý krok? Proč svou šanci u top týmu promrhal? Proč už o jeho služby Red Bull nejeví zájem? To jsou všechno otázky, které si šéfové ostatních týmů při rozhodování o svých jezdeckých sestavách nepochybně kladou a které se s Gaslym ještě nějaký ten čas potáhnou.

Pierre Gasly tak v tuto chvíli není v jednoduché pozici, příležitostí nemá na rozdávání, ve formuli 1 je svým způsobem zakletý. Dostal se do slepé uličky, ze které se zatím nedokáže vymotat. Nejlepší variantou se v tuto chvíli zdá nepanikařit, zůstat prozatím součástí rodiny Red Bullu, poctivě pracovat u AlphaTauri, kde by měl mít podle slov Helmuta Marka závodní sedačku jistou ještě další dva roky, a trpělivě čekat, kdy se mu naskytne nějaká vhodná příležitost ke změně. V konečném důsledku taková příležitost nemusí přijít už nikdy, jedno je ale jisté – Gasly zatím během své krátké a turbulentní kariéry ve formuli 1 prokázal takovou sílu charakteru, že se o svou druhou šanci ještě bezpochyby tvrdě a houževnatě popere.