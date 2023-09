Téma: Jak v roce 2003 Ferrari vstalo z mrtvých

Před dvaceti lety bylo do té doby dlouho neohrožované Ferrari nečekaně nuceno vrhnout do bitvy o mistrovské tituly veškeré dostupné prostředky, aby odvrátilo útok ze strany McLarenu a Williamsu na svou pozici vládce formule 1. Michael Schumacher působil v polovině ročníku 2003 dojmem poraženého suveréna, ale v jeho závěru předvedl oslnivý obrat, díky němuž získal svůj patrně nejtěžší z titulů u stáje z Maranella.

Sezóna 2003 v jistém smyslu představovala vyvrcholení éry, v níž formuli 1 panoval Michael Schumacher. Jako by se všichni Němcovi ústřední rivalové předchozích let shledali, aby se spolu utkali v jednom závěrečném střetnutí a konečně sesadili krále z jeho trůnu. Boj o titul byl toho roku nejvyrovnanější od ročníku 1986. Williams dosáhl vrcholu výkonnosti svého partnerství s BMW, McLaren byl s geniálním mozkem Adriana Neweyho stále těžkou vahou královny motorsportu a o slovo se hlásil rovněž francouzský Renault s nadějnou hvězdou budoucnosti Fernandem Alonsem. Ti všichni na poli sezóny vážně zpochybnili nadvládu Ferrari nad formulí 1.

Překvapení na úvod ročníku

O rok dříve stáj z Maranella naprosto dominovala a kráčela neohroženě od vítězství k vítězství. Schumacher pokořil svůj vlastní rekord nejvyššího počtu triumfů v sezóně (sdílený do té doby s Nigelem Mansellem), když vyhrál celkem 11krát a v každém závodě dojel na stupních vítězů. Němcovým „nejhorším“ výsledkem ročníku 2002 se stalo třetí místo z Velké ceny Malajsie, jinak vždy závody končil na první či druhé pozici. Sezónu uzavřel s rekordním 67bodovým odstupem na druhého Rubense Barrichella a titul slavil již v polovině léta, což i tehdy, kdy kalendář formule 1 čítal 17 velkých cen a závodilo se pouze do října, představovalo unikátní počin.

Ferrari získalo triumf v Poháru konstruktérů čtyři grand prix před koncem roku, bodů pak v konečném součtu uzmulo více než všechny ostatní závodní stáje dohromady. V sezóně, kterou Schumacher sám nazval „perfektní“, vyhrálo celkem 15 závodů, čímž vyrovnalo rekord vyhraných velkých cen McLarenu z roku 1988. Zdálo se, že v kombinaci s neskutečným jezdeckým umem Schumachera se jednoduše stalo neporazitelnou mašinérií, převyšující o celý řád nejbližší konkurenci co se týče interních rozhodovacích procesů, dosažení dokonalé symbiózy jezdce a vozu či stanovení jasné týmové hierarchie. Není proto divu, že vstup Ferrari do nadcházejícího ročníku doslova šokoval.

Stáj z Maranella novou sezónu zahájila s dominantním vozem F2002, o němž se stále věřilo, že bude schopný vyhrávat závody, zvláště v okamžiku, kdy z nejbližších konkurentů disponoval zcela novým monopostem jen Williams a Mclaren rok 2003 započal pouze s mírně upraveným modelem starého vozu MP4-17D. Na začátku ročníku se vše jevilo být v zaběhlých kolejích – Ferrari v kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie obsadilo první řadu a po startu závodu jeho vozy pohodlně vedly, než ovšem Barrichello tvrdě boural ze druhého místa a Schumacher po celé řadě komplikací a poruch na autě dojel nakonec až čtvrtý. Grand prix vyhrál se svým mclarenem David Coulthard před druhým Juanem Pablem Montoyou, který pro Williams zahodil vítězství jen několik kol před koncem velké ceny.

V Malajsii sice Barrichello dokončil grand prix jako druhý za vítězným Kimim Räikkönenem, Schumacher však po startu narazil do zadní části renaultu Jarna Trulliho, obdržel penalizaci průjezdu boxovou uličkou a dojel šestý. V Brazílii pak Barrichello vyhrál kvalifikaci, ale v závodě ani jeden z vozů Ferrari cíl nespatřil – Barrichellovi došlo ve 46. kole palivo a Schumacher doplatil na obtížné podmínky na trati, když na mokré vozovce vylétl ze zrádné Curva do Sol do bariéry. Bylo to vůbec poprvé od Velké ceny Německa 2001, kdy Schumacher nedokončil velkou cenu, a situace u Ferrari vyhlížela tristně – oba jezdci stáje z Maranella měli na svém kontě po třech grand prix pouhých osm bodů a výrazně ztráceli na lídra šampionátu Räikkönena, který v Malajsii získal premiérový triumf a díky dalším pěti pódiových umístěním zcela opanoval úvod sezóny.



Michael Schumacher odstupuje z Velké ceny Brazílie.

Foto: Getty Images / Alexander Hassenstein

Vzestupy a pády Ferrari

Schumacher se okamžitě ocitl pod palbou německého a italského tisku, nepříznivý trend se mu však podařilo zlomit ve čtvrtém závodě ročníku v Imole, kde vyhrál svou první velkou cenu sezóny před Räikkönenem navzdory smrti své matky Elisabeth v předvečer konání závodu. Do Barcelony pak k pátému podniku sezóny tým přivezl nový monopost se značením F2003-GA (písmeny „GA“ v názvu modelu vzdal hold zesnulému šéfu Fiatu Gianni Agnellimu, poznámka autora), jehož vývoj navazoval na předchozí veleúspěšný mistrovský vůz, ale vyznačoval se navíc sníženou hmotností, komplexnějšími bočnicemi a prodlouženým rozvorem pro podporu aerodynamiky.

Start nového vozu Ferrari byl oslnivý – ve Španělsku s ním Schumacher bezprostředně získal premiérové vítězství, v Rakousku si dojel pro třetí triumf v řadě navzdory požáru na autě při zastávce v boxech, v Monaku skončil třetí, ale v další grand prix v Kanadě opět zvítězil a v polovině sezóny poprvé sesadil Räikkönena z čela průběžného pořadí šampionátu. V tomto okamžiku se zdálo, že Němec již zdárně překonal veškeré problémy z úvodu ročníku a stejně jako v předchozích letech opět suverénně kráčí vstříc dalšímu světovému primátu.

V dané fázi sezóny ovšem vstoupil do boje o titul také Williams, pro který získal Ralf Schumacher dvě pole position v řadě a Montoya vítězství v ulicích Monackého knížectví. Během letní evropské fáze sezóny pak platil právě Williams za tým s nejsilnějším kompletním balíčkem šasi, motoru, pneumatik a jezdecké sestavy. Ralf ovládl svou domácí velkou cenu na Nürburgringu, kterou následoval dalším triumfem ve Francii. Montoya, jenž svého týmového kolegu v daných grand prix doprovázel na druhých místech, zase na začátku srpna vyhrál o více než minutu před nejbližším soupeřem Velkou cenu Německa.

Se vzestupem Williamsu kráčel ruku v ruce nečekaný pokles formy Ferrari. Barrichello sice alespoň přetrhl vítěznou šňůru britské stáje na Silverstone, ale Schumacher se od osmého závodu v Kanadě nezvykle trápil – na Nürburgringu chyboval v souboji s Montoyou, což jej stálo pódiovou pozici, na Hockenheimringu utrpěl defekt levé zadní pneumatiky pouhá tři kola před cílem grand prix a v mezidobí získal „jen“ třetí místo ve Francii a čtvrtou příčku na Silverstone. V čele šampionátu jej držela pouze dvě odstoupení Räikkönena kvůli technické poruše motoru a nešťastné kolizi ve dvou grand prix na německé půdě.

Ferrari, které dříve dominovalo na tratích s nízkým přítlakem, jednoduše nedokázalo držet krok na okruzích, kde bylo třeba vysokého přítlaku. Komplikace mu přinášely rovněž vysoké teploty během neobvykle horkého evropského léta, což bylo přikládáno charakteristikám vozu, který měl tendenci přetěžovat své pneumatiky Bridgestone. V důsledku propadu Ferrari a problémům Räikkönena se v průběhu léta boj o titul rázem proměnil v napínavou bitvu čtyř jezdců a tří stájí.

V Grand Prix Maďarska si Ferrari sáhlo na naprosté dno celé sezóny – Barrichellovi spektakulárně selhalo zavěšení a Schumacher, který nyní nevedl velkou cenu v posledních pěti grand prix od červnového závodu v Kanadě, což se mu naposledy stalo v polovině 90. let, byl předjet o celé jedno kolo jezdcem, jenž do té doby nevyhrál závod. I bez technických problémů či dalšího vlivu Němec vůbec nestíhal čisté závodní tempo svých konkurentů a nebýt Barrichellova odstoupení z velké ceny, nedojel by ani na poslední bodované pozici.

„Je působivé, jak nasadili zpátečku. Teď jsou na tom tak špatně, že je to až neuvěřitelné. Poslední tři roky dominovali, nikdo se k nim nedokázal přiblížit a nyní dostávají kolo,“ komentoval situaci u Ferrari, které po závodě ztratilo na úkor Williamsu vedení v Poháru konstruktérů, s nádechem sarkasmu trojnásobný mistr světa Niki Lauda. Do konce ročníku zbývaly pouhé tři velké ceny a Ferrari bylo za současné formy předpovídáno, že za tři týdny budou tifosi na Monze svědky toho, jak Montoya sesadí „rezignovaného“ Schumachera z čela šampionátu.



Michael Schumacher na boxové zídce Ferrari během víkendu Velké ceny Maďarska.

Foto: Getty Images / Clive Mason

Spor o šíři pneumatik

Ferrari však po Velké ceně Maďarska nasadilo k působivému obratu, který byl současně doprovázen největší kontroverzí ročníku. V závěrečných srpnových dnech vystoupil šéf technického oddělení Ferrari Ross Brawn s tvrzením, že Michelin vyrábí pro své týmy „nelegálně“ široké pneumatiky: „Po závodě v Maďarsku byla provedena měření, jež jasně prokázala, že pneumatiky (Michelin) byly nad povoleným limitem a musíme sledovat, co z toho vzejde, jelikož s nastalou situací nejsme spokojeni,“ řekl Brawn magazínu Autosport. Brawn současně uvedl, že je Ferrari velmi „frustrované“ ze skutečnosti, že týmy, užívající pneumatiky Michelin, jezdily s „nelegálními gumami“ po „značnou dobu“, jejíž rozsah nebyl specifikován.

Šlo o vážná obvinění, jež mohla zpochybnit výsledky všech předchozích závodů ročníku a boj o titul mistra světa přenést z okruhů kalendáře formule 1 do soudních místností. FIA již tři dny po skončení maďarské velké ceny rozeslala všem týmům vyjádření, v němž deklarovala, že šířka běhounu pneumatik bude nově měřena po skončení závodu na použitých gumách, zatímco dříve se šíře běhounu hodnotila pouze u nových pneumatik. Vzhledem k načasování daného rozhodnutí v klíčové fázi mistrovství světa a ve chvíli, kdy se zdálo, že Ferrari dochází dech, vzbuzoval krok FIA od samého počátku pochybnosti. Řada diváků a zástupců médií si položila otázku, kdo z nastalé situace těží, a automaticky usoudila, že FIA zasáhla ve prospěch Ferrari, aby pomohla potápějícím se nadějím stáje z Maranella na pátý titul mezi konstruktéry v řadě.

Tuto interpretaci podpořili i někteří z konkurentů Ferrari. Výkonný ředitel McLarenu Martin Whitmarsh hovořil o tom, že celá záležitost pro McLaren a Williams potenciálně „vyhazuje mistrovství světa z okna“. Technický ředitel Williamsu Patrick Head zase prohlásil: „Pokud tomu dobře rozumím, celé specifikace a rozměry pneumatik Michelin byly předloženy FIA ke schválení. Mohu dodat, že Ferrari bylo vždy obratné v politických záležitostech formule 1, pokud jde o jeho konkurenceschopnost na trati, a bylo velmi efektivní v podpoře změn, které hrají v jeho prospěch.“ „Dva roky jsme nikdy neměřili pneumatiky po závodech. Tak proč nyní?“ kritizoval rozhodnutí FIA také šéf Renaultu Flavio Briatore.

Celá situace si ovšem vzhledem ke své závažnosti zaslouží, aby jí byla věnována detailnější pozornost. Oproti současným poměrům, kdy týmům formule 1 dodává pneumatiky jediná společnost, spolu v roce 2003 výkonnostně soupeřily dvě výrobní firmy – japonský Bridgestone a francouzský Michelin, který do formule 1 vstoupil v roce 2001 a v sezóně 2003 již dodával pneumatiky Williamsu, McLarenu, Jaguaru, Renaultu a Toyotě, zatímco na straně odběratelů Bridgestone stály stáje Ferrari, BAR, Jordan, Minardi a Sauber. „Pneumatikové války“ byly tehdy považovány za klíčovou součást technologického potýkání ve formuli 1 a jako takové přirozeně nutily oba výrobce k posouvání výkonnosti svých produktů a hledání sebemenších výhod na samotné hraně pravidel.

Michelin si již před svým vstupem do formule 1 stěžoval na nejednoznačný výklad regulí, když během Velké ceny Francie 2000 slovy svého sportovního ředitele Pierra Dupasquiera zpochybnil pravidla FIA stran drážkování pneumatik. Otázka šíře běhounu přišla na pořad dne poprvé před Grand Prix San Marina 2001, kdy Michelin zamýšlel představit novou, širší pneumatiku a opět vyzval FIA, aby objasnila výklad pravidel. Bridgestone tehdy prostřednictvím svého technického manažera Hisao Suganumy regule interpretoval tak, že šířka běhounu gum měla být na startu závodu i po jeho skončení pod 270 milimetrů na základě článku 77c tehdejších sportovních pravidel (v něm ovšem nebyla daná skutečnost příliš specifikována: „Šíře běhounu předních pneumatik navíc nesmí přesáhnout 270 mm,“ stálo jednoduše v textu pravidel, poznámka autora). Michelin zastával odlišný pohled, ale jednal s FIA, aby si byl jistý, že se bude vždy pohybovat v mantinelech regulí, a po závodě v Imole přijal rozhodnutí FIA měřit šíři běhounu u nových gum.

Hodnotit rozměry běhounu u použitých pneumatik však nikomu na mysl nepřišlo. Podle Dupasquiera ji Michelin nikdy od sezóny 2001 nekontroloval a zda byla šíře běhounu jeho předních pneumatik příležitostně širší než 270 mm, mu připadalo irelevantní: „Mohla by být, ale co s tím? Nestavíme pneumatiku záměrně tak, aby byla při používání širší!“ nechal se slyšet před Velkou cenou Itálie 2003. Suganuma rovněž připustil, že šíře běhounu předních pneumatik Michelinu nebyla nikdy otázkou, z níž by svého konkurenta v Bridgestone před rokem 2003 kdy podezírali nebo se jí vůbec zabývali.



Sportovní ředitel Michelinu Pierre Dupasquier.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon

Je tedy pravděpodobné, že Michelin nalezl skulinu v pravidlech, ale ne vědomě – i kdyby šlo o jasný záměr francouzské společnosti obejít regule, nepřidávalo nadto dle Dupasquiera několik milimetrů navíc nic na výkonnosti. Dupasquier ovšem současně připustil, že vliv byl pociťován v přípravě vozů: „Existují značné rozdíly v šířce běhounu právě na základě nastavení vozů – rozložení hmotnosti, nastavení odklonu, sbíhavost, rozbíhavost – v některých případech to může způsobit odlišnosti.“

Po Velké ceně Monaka 2003 Michelin představil novou směs pneumatik a Williams začal nastavovat své vozy způsobem, aby lépe využívaly styčné plochy předních pneumatik na úkor aerodynamiky. Ferrari se naproti tomu vydalo opačnou cestou a ukázalo se, že celkový balík byl méně efektivní. Podle Suganumy se po Monaku zdálo, že je výkon Michelinu lepší než Bridgestone, a Ferrari a BAR proto od japonského výrobce žádaly, aby zhotovil pneumatiku stejného tvaru jako Michelin: „Zkusili jsme to, ale uvědomili jsme si, že výsledkem bude šířka běhounu širší než 270 mm a tímto způsobem jsme to nemohli udělat, protože naše interpretace (pravidel) je poněkud odlišná od té Michelinu,“ řekl Suganuma, jenž současně přiznal, že tehdy to bylo poprvé, kdy si Bridgestone uvědomil, že mají gumy Michelinu tendenci být příležitostně nad limitem šíře běhounu.

V Maďarsku se pak Suganumovi dostaly na stůl fotografie gum Michelinu po závodě, z nichž mělo vyplývat, že šířka běhounu produktu francouzského konkurenta neodpovídá regulím: „Ukázal jsem ty fotografie panu Rossi Brawnovi a řekl jsem mu, že to je důvodem, proč jsme nemohli nalézt prostor pro vývoj pneumatik jako u Michelinu.“ Zatímco Suganuma se dle všeho jednoduše snažil vysvětlit své selhání, Ferrari spatřilo vhodnou politickou příležitost. Pokud ve formuli 1 soupeři objeví u svého soupeře výhodu, většinou se jí buď pokusí zkopírovat, nebo napadnou její legalitu. Jelikož Bridgestone nebyl ochoten užít stejné „výhody“ jako Michelin, rozhodlo se Ferrari celou věc zpochybnit a upozornit na ni FIA.



Zástupci Bridgestone hovoří s Jeanem Todtem na startovním roštu Velké ceny Itálie.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Lze souhlasit se závěrem šéfredaktorky webu Atlas F1 Biranit Gorenové, že FIA pak ve skutečnosti učinila jediný možný krok. Pokud disponovala dokladem skutečnosti, že se pneumatika Michelinu během závodu rozšiřuje (podle Dupasquiera Michelinu FIA sdělila, že zvláště v případě vozů Williamsu byla o něco širší (276 mm), zatímco Renault se naopak nacházel v limitu 270 mm), neměla jinou alternativu, než rozhodnout o měření šíře běhounu i po závodě. Že šéf Ferrari Jean Todt později hovořil o možnosti odvolat se vůči výsledkům všech předchozích závodů, naznačuje, že Ferrari poskytlo řídícímu orgánu informace v naději, že jeho soupeři budou z výsledků maďarské grand prix diskvalifikováni, což FIA reálně mohla učinit, ale naproti tomu se prozíravě rozhodla nezasahovat do vyrovnaného boje o titul a pouze zajistit, aby byl do budoucna výklad regulí zřetelnější.

V pondělí 8. září se zástupci McLarenu a Williamsu setkali s Charliem Whitingem ve snaze nalézt řešení situace, již považovali za „změnu pravidel“. FIA ovšem potvrdila, že stojí za svým rozhodnutím kontrolovat běhoun pneumatik po závodě i před ním a v následném tiskovém prohlášení odmítla, že by jakkoliv změnila či přehodnotila regule: „Maximální šířka běhounu je od roku 1999 270 mm. FIA nikdy nenavrhovala, aby byla šířka běhounu neomezená během provozu pneumatiky. Při zpětném pohledu je politováníhodné, že ti, kdo používali dřívější přední pneumatiky Michelinu, s FIA nekonzultovali možnou nadměrnou šíři běhounu, jakmile se o tom dozvěděli. Nicméně, pokud jde o technické oddělení FIA, záležitost je nyní uzavřena a šampionát může pokračovat se všemi týmy na shodné úrovni.“ Přestože se tedy veřejně hovořilo o „změně pravidel“ a argumentovalo se tím, že taková úprava uprostřed ročníku zcela znehodnotí šampionát, ve skutečnosti došlo ze strany FIA pouze k nutnému „vyjasnění“ jejich litery.

Michelin před Grand Prix Itálie konstrukci svých pneumatik v důsledku rozhodnutí FIA neměnil, jelikož měl již dříve pro Monzu nachystánu specifickou směs. „Už jsme měli pro Monzu připravené úzké pneumatiky – ne úzké ve formě, úzké v konstrukci – kvůli stavu Monzy,“ vysvětlil Dupasquier: „Takže po Charlieho dopisu jsme jen mírně upravili způsob, jakým jsou bočnice připojeny k běhounu. To je vše.“ U Williamsu nepanovaly pochyby o tom, že nové gumy budou konkurenceschopné: „Nové pneumatiky jsou rychlejší a konzistentnější, a proto představují skutečné zlepšení,“ nechal se slyšet jeho provozní ředitel Sam Michael. I technický ředitel Renaultu Mike Gascoyne uvedl, že nová guma ve skutečnosti přináší „malou výkonnostní výhodu ve srovnání se starým designem“ a podobně hovořil po skončení sezóny i Kimi Räikkönen, který nové pneumatiky považoval za patrně lepší než gumy předchozí konstrukce.

Vzhledem ke skutečnosti, že šířka běhounu závisela do značné míry na nastavení vozu, nemusel výrobce z Clermond-Ferrand ani přicházet s novou směsí, aby vyhověl FIA, jednoduše postačovalo upravit nastavení vozů jednotlivých týmů, což ovšem pochopitelně mohlo některým stájím způsobit komplikace v návaznosti na nedostatek času k optimalizaci nového nastavení. „Michelin odvedl skvělou práci, ale změny v nastavení, které jsme museli učinit – sbíhavost, odklon a tlak v pneumatikách – nehrály v náš prospěch,“ prohlásil například Martin Whitmarsh. Na rozdíl od veřejné deklarace Whitmarshe si však jeho pilot nemyslel, že by rozhodnutí FIA jakkoliv narušilo přípravu McLarenu na Grand Prix Itálie: „Vůbec nám to neublížilo,“ uvedl později Räikkönen v říjnu 2003, když reflektoval uplynulý ročník.

Schumacherův obrat

V konečné fázi se o výsledku rozhodovalo mezi samotnými jezdci na trati. Ralf Schumacher na Monze havaroval během úterního testu a nedělní velkou cenu musel vynechat, čímž pro něho boj o titul definitivně skončil. Montoya ovládl první část kvalifikace před oběma ferrari a ve druhé části skončil na druhém místě jen o 51 tisícin sekundy za Schumacherem na pole position. Za zlepšenou formou Ferrari, kterou ostatně na Monze Williams očekával, stála povaha trati, jež monopostu domácí stáje seděla daleko lépe než pomalý okruh v Budapešti, intenzivní testování po maďarské grand prix a technická vylepšení – Schumacher pro víkend v Itálii obdržel nový aerodynamický balík a výkonnější desetiválec.

Po startu závodu Montoya tvrdě atakoval Schumachera do Variante della Roggia, ale před Němce se nedokázal protlačit, což rozhodlo o zbytku velké ceny. Patrick Head později uvedl, že Williams tehdy na Monze jel s poměrně vysokými křídly za účelem tvorby až přílišné míry přítlaku, než bylo nakonec potřeba, a proto nebyl Montoya schopen soupeřit s ferrari na rovinkách. Jelikož nezískal pole position a nepředjel Schumachera do první zatáčky, snažil se zoufale dostat vpřed v následující šikaně, ale poté se musel spokojit s druhým místem.

Schumacher tak pouhé tři týdny po debaklu v Budapešti dovezl za obrovského výbuchu nadšení domácích tifosi své první vítězství od Grand Prix Kanady, jímž vrátil Ferrari do hry o titul, v závodě, který byl nejrychlejším a až do letošní Velké ceny Itálie současně nejkratším v historii formule 1. Němec, který se na domácí půdě odrazil k velkolepému obratu, závodní neděli označil za „jeden z nejlepších dnů mé kariéry“ a děkoval všem členům Scuderie, od závodních inženýrů po uklízečku: „Už je to dlouho, co jsem (naposledy vyhrál). Během letní přestávky jsme na to hodně zatlačili, všichni v týmu tomu dali více než 100 %. (…) Věřili jsme si a věděli jsme, že se můžeme do boje vrátit,“ uvedl po závodě Schumacher, který vyzdvihl zejména práci, jež odvedlo motorové oddělení.

Ferrari se tak díky tvrdému úsilí všech členů týmu i zaměstnanců v továrně v Maranellu podařilo překonat těžkou krizi a předvést návrat do elitní formy na místě, kde to potřebovalo nejvíce – před vlastními fanoušky. „Napětí, jež jsme pociťovali, bylo stejně silné jako naše vůle vyhrát. Bylo to téměř jako by se tým pokoušel vyhrát vůbec poprvé,“ řekl šéf týmu Todt.



Foto: Getty Images / Martin Rose

Do předposledního závodu v Indianapolis přijížděli s matematickou šancí na titul stále tři piloti. Räikkönen bral podruhé v sezóně pole position, williamsy obsadily čtvrté a páté místo a Schumacher se kvalifikoval až na sedmé pozici. Němec ovšem fantasticky odstartoval a okamžitě se prosmýkl před tři vozy. Montoya se ve třetím kole pokusil předjet Barrichella, ale Brazilce zezadu poslal do štěrkové zóny, což závodní komisaři ohodnotili penalizací průjezdu boxovou uličkou.

V průběhu grand prix začalo v Indianapolis pršet a za mírného deště fungovaly pneumatiky Michelinu do sucha daleko lépe než Bridgestone. Schumacher se rychle propadal pořadím, jako by jej trápil technický problém, jakmile však začala trať opět schnout, stanovil hodnotu nejrychlejšího kola závodu. S příchodem další dešťové přeháňky byl Němec mezi prvními jezdci, kteří přezuli na gumy do mokra a na trati následně předjel Räikkönena, který jinak do té doby víkendu velké ceny dominoval. Závěr závodu si Schumacher zkušeně pohlídal a zvítězil podruhé v řadě, což jej titulu přiblížilo doslova na dosah ruky. V boji o mistrovské vavříny zůstal ještě Räikkönen, ale pro Montoyu bitva o titul definitivně skončila.

V dramatickém finále ročníku na Suzuce, jemuž bude ještě v říjnu věnován samostatný a podrobnější text, nakonec Schumacher po žalostné jízdě v závodě plném celé řady problémů a dramatických okamžiků získal jediný bod za osmé místo, což jej i přes heroický výkon Räikkönena na druhé pozici za vítězným Barrichellem o pouhé dva body korunovalo mistrem světa roku 2003, čímž Němec překonal téměř půlstoletí starý rekord Juana Manuela Fangia a dosáhl největšího úspěchu v historii formule 1.



Foto: Getty Images / Alexander Hassenstein

O výsledku šampionátu nakonec spíše než domnělý „zásah“ FIA ve prospěch Ferrari rozhodly dlouholeté zkušenosti mistrovské stáje z Maranella v kombinaci s chybami a nedostatky u konkurence. McLaren se během sezóny zasekl mezi dvěma koncepty svých monopostů a dlouho vyvíjel nový model MP4-18, který měl být vozem se zcela radikálním designem a některými revolučními aerodynamickými prvky, ovšem potýkal se se značnými spolehlivostními problémy, a tým tak neustále odkládal jeho premiérový start.

Dokud nebylo rozhodnuto o tom, že McLaren ročník 2003 definitivně dokončí se starým monopostem, vývoj vozu MP4-17D prakticky ustal a po skvělém začátku sezóny Ferrari brzy McLaren dostihlo výkonnostně i bodově. V boji o titul McLaren držela pouze skvělá forma rychlého, teprve 23letého Räikkönena, který ve své třetí sezóně ve formuli 1 kompenzoval nedostatky svého auta, těžil z nového bodového systému a na rozdíl od svého zkušenějšího týmového kolegy Coultharda se dokázal řadou stabilních výsledků udržet v bitvě o titul až do poslední velké ceny ročníku.



Nejbližšími konkurenty Michaela Schumachera byli v roce 2003 Juan Pablo Montoya a Kimi Räikkönen.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Williams, který o tituly bojoval poprvé od roku 1997, do sezóny nevstoupil optimálně, byl silný v její prostřední fázi, aby se následně dočkal fiaska v závěru. Podle Patricka Heada se britské stáji jednoduše nepodařilo předvídat a vyrovnat se s každou nastalou okolností a v důsledku toho tým, který po Grand Prix Maďarska vedl Pohár konstruktérů, skončil v konečném účtování o 14 bodů za Ferrari. Dle Heada kontroverze ohledně pneumatik „destabilizovala“ přípravy Williamsu na Velkou cenu Itálie: „Kdybychom tomu nevěnovali tolik času, tuším, že bychom na Monze byli schopni získat z vozu více výkonu.“ Stejně tak ovšem Williams rozhodila havárie Ralfa Schumachera během testu, jelikož si tým dlouho nebyl jistý, co ji způsobilo. „Nemám pocit, že bychom byli okradeni, v podstatě jsme šampionát ztratili. Ferrari odvedlo fantastickou práci, když se vrátilo do hry, a na konci roku, kdy se to počítalo, jsme si vedli špatně,“ uzavřel Head ročník promarněných příležitostí Williamsu.

Ferrari v průběhu sezóny 2003 znovu ukázalo, že vítězství v šampionátu formule 1 není dílem náhody, ale představuje týmové úsilí. Když Schumacher na vítězných pozávodních tiskových konferencích srdečně děkoval všem členům týmu, nešlo o prázdné fráze. Pokud se stáji nepodaří vybudovat organizaci, tvořící soudržnou a cílevědomou jednotku, nadprůměrné výsledky se dostaví jen stěží. Jean Todt, Ross Brawn, Rory Byrne a Michael Schumacher vedli od poloviny 90. let fascinující renesanci Ferrari a stáli u zrodu „snového“ týmu, který dokázal na počátku nového tisíciletí přestát i příležitostné nesnáze a opět se vzchopit, když se zdálo, že je definitivně na lopatkách.

„Když se podíváte na to, co se dělo na Hockenheimu, v Budapešti, kolik lidí nás odepsalo, kolik se toho o nás otevřeně napsalo. A jsme tady, jsme zpět. Nikdy se nevzdáváme, vždycky tu jsme, vždy bojujeme a myslím si, že to je jedna z velkých předností týmu Ferrari. Všichni ve Ferrari jsou takoví. Je to prostě jedna velká rodina a všichni jsme hrdí na to být její součástí,“ nechal se Schumacher slyšet po posledním závodě ročníku v Japonsku.



Foto: Getty Images / Alexander Hassenstein

Němec v roce 2003 vyhrál šest velkých cen v sezóně, v níž nikdo jiný netriumfoval více než dvakrát, disponoval 100% spolehlivostí, ale v mnoha případech působil daleko méně přesvědčivě než v minulosti. Jeho skvělá vítězství ve druhé polovině ročníku na Monze či v Indianapolis byla až příliš často zastíněna víkendy, v nichž byl jasně poražen týmovým kolegou jako na Silverstone, v Maďarsku či v Japonsku. Právě v roce 2003 se Barrichello dokázal Schumacherovi výkonnostně nejvíce přiblížit a Němec jezdil nejednou průměrně a „všedně“. V závěru ročníku se ovšem odhodlal k podobnému obratu jako v roce 2000, kdy se po Velké ceně Belgie rovněž zdálo, že jej Mika Häkkinen v boji o titul mistra světa zlomil, ale Schumacher následně vyhrál všechny čtyři zbývající závody sezóny a oslavil svůj vysněný první jezdecký titul s Ferrari. Tehdy to bylo také na domácí Monze, kde se po několika slabších výkonech Schumacher vrátil do hry a otočil mistrovskou bitvu.

Schumacherův tým v roce 2003 i přes netušené obtíže znovu zvítězil a vyhrávat nepřestal ani v dalších letech. V následující sezóně bylo Ferrari opět silou dominující formuli 1, když náležitě těžilo z problémů McLarenu a Williamsu, a jeho série 22 po sobě jdoucích pódiových umístění, započatá v Itálii 2003, byla ukončena až ve Velké ceně Malajsie 2005. Do té doby král stále panoval formuli 1.