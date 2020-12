Teď už se ti svatozář líbí? Todt si v nemocnici dobíral Grosjeana

Romain Grosjean zůstane v nemocnici nejméně do středy. Nadále se léčí s popáleninami, které utrpěl na horních stranách rukou (patrně v místě, kde rukavice přechází v overal a spoj tak není dokonalý). Na druhou stranu by se rád zúčastnil závodu v Abú Dhabí. Tento víkend ho nahradí Pietro Fittipaldi.

K nehodě se také poprvé podrobněji vyjádřil prezident Mezinárodní automobilové federace. Ta už nehodu vyšetřuje, ale na podrobnou zprávu si počkáme zřejmě až několik měsíců.

„Myslím, že už jsme všichni zapomněli na pohled na auto, které začalo hořet a plameny,“ řekl Todt pro Autosport. „Musíme pochopit, proč se to stalo.“

„Nevzpomínám si na mnoho nehod, kdy vidíte, jak se auto rozdělilo na dva kusy. Ale opět musíme mít dobrou expertizu.“

„Zdá se, že monokok odolal velmi dobře. Dokážete si představit, jak by dopadly jeho nohy, pokud by monokok neodolal, takže je to naprosto vynikající.“

„Musíme porozumět rukavicím, protože na jeho rukou jsou menší popáleniny druhého stupně,“ prozradil Todt.

Prezident FIA uvedl, že spálená byla také kombinéza lékaře FIA Iana Robertse.

Jedním z témat, o kterém se diskutuje, jsou poškozené bariéry, kterými vůz Grosjeana proletěl. Podle Todta se bude zkoumat i tento aspekt. Úhel nárazu byl podle Todta dán kontaktem mezi vozem Grosjeana a Kvjata. Vůz Haasu narazil do bariéry v místě, kde se příliš neočekávalo, že by mohl vůz ve vysoké rychlosti bourat.

„Ani nechci přemýšlet o tom, jaká by to byla tragédie, pokud by tam nebyla svatozář,“ pokračuje Todt.

Už v neděli se objevila informace, že Jean Todt po nehodě vytočil telefon Grosjeanovy manželky a dal jí k telefonu Grosjena v lékařském centru. Todt to nyní potvrdil.

„Okamžitě jsem se šel podívat, když byl v lékařském centru na okruhu. Chtěl jsem jen to, aby mluvil se svou ženou, aby slyšela jeho hlas, což bylo důležité.“

„Když jsem ho byl navštívit v nemocnici podruhé, řekl jsem: ‚Takže, už se ti svatozář líbí?‘“

„Nebyl však jediným z těch, kteří byli dříve proti a teď říkali, jak to bylo důležité.“

„Tohle ale není problém. Nemám zájem mít pravdu. Mám zájem se účastnit a činit správná rozhodnutí.“

Podle Todta měl Grosjean také štěstí, že k nehodě došlo v prvním kole krátce po startu. Díky tomu byl medical car v místě nehody za pouhých 9 sekund po nárazu.