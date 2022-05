Tecpro bariéra sníží přetížení o polovinu, chrání jezdce i vůz, říká Wurz. Podpořil zákaz šperků

FIA začala řešit něco, co je v pravidlech už delší dobu. Nejde jen o zákaz šperků ale také o správné nehořlavé prádlo. Týmy musí nově před každým víkendem potvrdit, že je u jejich jezdců vše v pořádku. Lewis Hamilton dostal výjimku pro dva závody, protože kroužek v nose si nedokázal vyndat sám. Později ale uvedl, že ho bude nosit dál.

K situaci se už vyjádřil i šéf Asociace jezdců grand prix (GPDA), která byla založena primárně pro zvyšováni bezpečnosti jezdců.

„Pravidlo existuje z dobrých důvodů,“ řekl Alex Wurz pro Sky Sport. „Asi by se mi líbil trochu jiný přístup, jak tuto zprávu předat. Nechci, aby to skončilo jako ve fotbale, kde je více rukou ve vzduchu a slovních urážek... musíte spolupracovat. Je to styl, který bych v tomto případě preferoval.“

Pravidla proti šperkům i požadavek na nošení nehořlavého spodního prádla jsou v pravidlech už léta, ale FIA se jimi vážně zabývala až nyní. To vedle Hamiltonovy „vzpoury“ přimělo Sebastiana Vettela, aby se na protest procházel po paddocku se spodkami na kombinéze.

Podle Wurze to však až taková legrace být nemusí. Vzpomíná, jak byl na přednášce dánského jezdce Krise Nissena, který měl v roce 1988 děsivou nehodu ve Fudži.

„Ukázal své tělo a řekl: ‚Podívejte se na tohle‘. Absolutně nejbolestivější pro něj po požáru, a nebyl to dlouhý požár, byla guma v jeho normálních kalhotách, která se mu propálila do kůže. Řekl, že to byla léta utrpení a bolesti. To mi pomohlo uvědomit si to. V tu chvíli jsem si říkál, že nechci nést následky jen za to, že jsem si nesundal kalhoty a neoblékl si nehořlavé. Stejné je to se šperky.“

Zeď v Miami

V Miami bourali Sainz a Ocon na téměř stejném místě. Jezdci kritizovali, že v rizikové části okruhu není Tecpro bariéra ale normální zeď.

„Tecpro bariéra by mohla snížit přetížení téměř o polovinu a znamenala by, že jezdec nebude potřebovat lékařské prohlídky a šasi a převodovka zůstanou neporušené,“ řekl Wurz. T

„To by ušetřilo peníze, protože týmy podléhají rozpočtovým limitům, a odstranilo by to nutnost letět s poškozeným šasi zpět do Evropy, což zvýšilo uhlíkovou stopu.“

Podle Wurze GPDA jedná s FIA o situaci z Miami. Problém se řešil v průběhu víkendu, ale FIA odmítla zeď upravit.