Technický pohled na všech 10 vozů sezóny 2021

Zatímco základ auta zůstává roky nezměněn, karoserie prošla bohatým vývojem. Na obrázku výše udeří do očí monumentální horní část krytu motoru naznačující, že ještě větší plocha chladičů se přesunula z bočnic nad motor. Díky tomu mohou být bočnice o něco štíhlejší a zůstává více prostoru pro proudění po vrchní straně podlahy. Obzvlášť, když je její celková plocha menší než vloni .

V dnešní době je to sice věc nevídaná, ale na druhé straně pro pamětníky sportu to možná až tak neobvyklé není. V minulosti, kdy tempo vývoje bylo výrazně pomalejší, bylo zcela běžné, že stejné šasi se používalo i několik sezón s většími či menšími úpravami, po kterých dostalo jeho označení příponu dalšího písmene abecedy.

Představení monopostů sezóny 2021 bylo trochu nezvyklé, protože týmy pro tuto sezónu vlastně žádná nová auta nepostavily. Během minulého roku poznamenaného pandemií byl zmrazen vývoj mnoha částí monopostů a do sezóny 2021 týmy nastoupí pouze s částečně upravenými, respektive stejnými šasi jako před rokem. Stáj Alpine (dříve Renault) však ani vloni nestavěla nové šasi, protože v očekávání radikálních změn pravidel se raději soustředila na novou generaci monopostů. Radikální změna byla mezitím o rok odložena a Alpine tak absolvuje už třetí sezónu s prakticky identickým šasi.

Architektura motoru Mercedesu s dmychadlem umístěným v jeho přední části je totiž zásadně odlišná od architektury motoru Renaultu. Konec konců na to padly všechny žetony i pár výjimek ze strany FIA, ale šlo o dobrou investici. Pohonná jednotka od Mercedesu představuje slušnou výkonnostní vzpruhu, která nejen upevní pozici McLarenu na čele týmů středu pole, ale za určitých okolností mu může otevřít příležitost častěji bojovat o pódiové umístění.

Kromě toho má McLaren kompletně přepracovanou zadní část monokoku – tedy vše od otvoru kokpitu až po zadní stěnu šasi, na kterou se připevňuje motor – a také musel předělat převodovou skříň. Vyžádala si to výměna pohonné jednotky Renault za Mercedes.

Po tom, co letošní pravidla odstřihla kus z podlahy před zadními koly, se úsilí vývojářů koncentrovalo právě do této oblasti a McLaren už stihl předvést dvě varianty řešení. Nejdříve u příležitosti filmovacího dne oprášil lopatku před zadním kolem, kterou testoval už vloni v Turecku.

Pouze pro připomenutí: součástí difuzoru jsou svislé lopatky. Dosud nic nebránilo v tom, aby v půl metru široké zóně uprostřed difuzoru byly tyto lopatky dlouhé až po spodek této zóny. Nově je pravidla měla zkrátit o 5 centimetrů, avšak neřekli to takto doslovně. Řekli, že vodorovný řez podlahou v dané zóně musí tvořit jedna souvislá křivka. McLaren tedy dvě lopatky spojil se středovou částí difuzoru a spolu tak jakýkoliv jejich vodorovný řez tvoří jednu spojitou křivku.

Jedním z hlavních témat předsezónních testů v Bahrajnu se stal difuzor McLarenu, který má díky šikovné kličce v pravidlech dvojici lopatek delší o 5 centimetrů jako konkurenti. O tom, jak se jim to podařilo, jsme již psali v samostatném článku .

Tajemstvím zůstává i to, co se skrývá pod výdutěmi na bocích krytu motoru. Podobné, ba možná ještě větší, má i Aston Martin, který jezdí se stejným motorem.

Spekulovalo se o tom, že je mohli použít například na novou převodovku, ale ani to se zatím nepotvrdilo.

Tajnůstkářský byl i při otázkách ohledně toho, na co konkrétně utratili své žetony, protože na rozdíl od jiných aut to na první pohled není patrné.

Záhyby na okraji podlahy už vídáme roky, ale v takovém množství, jako ukázal Mercedes, se ještě na žádném autě nevyskytly, za což si nakonec vysloužili přirovnání k oblíbené italské těstovině. Ačkoli to Mercedes zlobí, nikdo jeho podlahu už nenazve jinak než lasagne.

Mercedes do poslední chvíle skrýval před cizími zraky detaily své nové podlahy a o to větší pak byla naše zvědavost. Když ji konečně v Bahrajnu odkryl, ukázalo se, že má četnými záhyby zvlněnou boční hranu a řadu dalších doplňujících prvků, jejichž komplexnost převyšuje všechny dosud viděné řešení konkurentů.

Zatímco ostatní týmy byly při představování svých aut dost tajnůstkářské a úzkostlivě střežili své podlahy před zraky konkurentů, Aston Martin nic neskrýval a na obdiv vystavil podlahu s netradičně seříznutým okrajem, uprostřed kterého do prostoru vyčnívá ostrý roh.

Na druhé straně ale zcela zdarma přišel k nové zadní části vozu. Je to díky tomu, že od Mercedesu nakupuje rok starou převodovou skříň spolu se zadní nápravou a v takovém případě má nárok vyměnit tyto díly z roku 2019 za díly z roku 2020.

Toto přešlapování na místě Aston Martin stálo dva žetony, protože na to, aby mohl zvednout vstupní otvory bočnic a posunout boční nárazové struktury níže, musel upravit šasi.

Pro rok 2020 se ho ale zbavili, protože zkopírovali rok starý Mercedes i s jeho konvenčnějšími bočnicemi. Paradoxem přitom je, že nový Mercedes si v roce 2020 osvojil právě to řešení, jehož se tehdy Racing Point zbavil.

Red Bull RB16B – zadní část inspirovaná Mercedesem?



Zadní část. Vlevo Red Bull RB16B (2021), vpravo Red Bull RB16 (2020); zdroj: Red Bull Media House

Hlavní vyzyvatel Mercedesu v boji o letošní titul se na tento souboj vyzbrojil pečlivou prací na zadní části svého vozu a zejména jeho zadní nápravy.

Montážní body horního ramene a tažné tyče (pull rod) na těhlici posunul kousek směrem ke středové rovině auta a kompletně přepracoval spodní A-rameno včetně jeho upevnění na jedné straně k převodové skříni a na druhé straně k těhlici kola.

Některá média reportovala, že si vzal inspiraci od Mercedesu a obrátil zažité pořadí: A-rameno vpředu, spojovací tyč vzadu. Osobně, soudě z toho mála fotografií, které zatím jsou k dispozici, si to nemyslím, ale posuďte sami. Na obrázku výše máme bok po boku nový model i předchůdce. Na obrázku níže pak trochu jiný pohled na aktuální RB16B.

K čemu však jednoznačně došlo, a je to v konečném důsledku to podstatné, je, že upevnění spodních prvků zadní nápravy se posunula dozadu a nahoru. To má vliv jednak na jejich interakci s prouděním nad horní stranou difuzoru a jednak s proudem vzduchu obtékajícím křidélka za brzdovými kanálky.

Tyto změny si samozřejmě vyžádaly předělávku převodové skříně, což stálo Red Bull oba jeho žetony.



Zdroj: Red Bull Media House

V Bahrajnu jsme mohli sledovat, jak na autě postupně vyrůstají různé lopatky a generátory víření. Na obrázku níže je vidět část z nich rozesetých po podlaze i jednu lopatku visící zpod krytu boční nárazové struktury.