Technické problémy jsou nepřijatelné, říká Verstappen po dalším odstoupení

U úřadujícího mistra světa v letošní sezóně formule 1 zatím platí jednoduchá rovnice: když dokončí závod, vyhraje. A když nedojede, z výhry se raduje Charles Leclerc.

Pilot Red Bullu kvůli technickému problému nedojel do cíle v úvodním závodě sezóny v Bahrajnu, minule v Saúdské Arábii po souboji s Leclercem vyhrál a nyní na městské trati v Melbourne opět pro technické potíže cíl neviděl.

S 25 body mu tak patří až šesté místo v průběžném pořadí, když ztrácí 46 bodů na vedoucího Leclerca, který po vítězství v Bahrajnu triumfoval i v Albert Parku.

„Už jsme míle pozadu, takže na mistrovský boj v tuto chvíli nechci ani pomyslet,“ řekl Verstappen po závodě pro Sky.

„Myslím, že důležitější je dojíždět závody. Dnes to byl znovu celkově špatný den. Neměl jsem úplně rychlost, jen jsem se staral o pneumatiky a snažil se to dovézt do cíle, protože se to zdálo být jako snadné druhé místo.

„Věděl jsem, že s Charlesem nemohu bojovat, takže nebyl důvod snažit se ho dostat pod tlak. Ale my jsme ani nedokončili závod, je to velmi frustrující a nepřijatelné.“

Důvod Verstappenova odstoupení zatím není jasný. Mechanici ale na jeho voze ještě před startem závodu usilovně pracovali.

„Věděl jsem, že tam byl problém. Bylo proto otázkou, zda dokončím závod. Když chcete bojovat o titul, tak se tyhle věci nemohou stávat.“

Pérez na stupních vítězů

Letos poprvé se na stupně vítězů dostal druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez, který dojel závod na druhém místě.

„Byl to dobrý výsledek, bohužel jsme ale přišli o Maxe a bylo by skvělé získat pro tým dvě místa na stupních vítězů. Na druhou stranu je to pro mě dobrý výsledek po řadě nešťastných momentů v prvních dvou závodech,“ řekl Pérez.

„Byl to velmi komplikovaný závod po safety carech a startu, jaký jsem měl, ale dokázali jsme to překonat. Můj první start byl velmi slabý, potýkali jsme se s opotřebením střední sady, měli jsme smůlu na safety car, přišel jsem o dvě pozice, které jsem později získal zpět.

„Více jsme bojovali s Mercedesem než s Ferrari, takže rychlost nebyla taková, jakou jsme si představovali.“