Technická analýza vozu Racing Bulls VCARB 02

Tým RB se loni dostal do podobně nepříjemné situace jako Ferrari, když po zavedení nové podlahy ve Španělsku, která měla zlepšit stabilitu v rychlých zatáčkách, zjistil, že místo zlepšení vůz zpomalil. Než pochopili, kde nastala chyba, ubíhaly dny a týdny. Vývoj se zpomalil a další vylepšení se zpozdila. Teprve následné úpravy podlahy v Austinu a Mexiku je vrátily do správných kolejí. Ale v souboji o šesté místo v Poháru konstruktérů ani to nestačilo a opět skončili až osmí.

Přední část VCARB 02 (nahoře) a VCARB 01 (dole)

Foto: Getty Images

Přední křídlo pro letošní monopost si otestovali už loni v Abú Dhabí. Od křídla, které běžně využívali během minulé sezóny, se výrazně liší ve více klíčových znacích. Prvním je tvarování (1) náběhové hrany hlavního profilu, zejména pokud jde o snížení její prostřední části, což je podobná změna k jaké přistoupil Williams.

Další důležitou změnou je redesign (2) koncových částí. Rohy klapek jsou odpojeny od bočnice a zahnuty dovnitř za účelem zlepšení aerodynamické interakce s předními koly.

Pohled na koncovou část předního křídla VCARB 02

Foto: Jiří Křenek / Active Pictures

Samotná (3) bočnice je mírně zkroucená ven a má zaoblený přední horní roh. (4) Lopatka na její vnější straně získala místo jednoduchého oblouku tvar písmene „S“. Také ona tvoří víření, které působí na úplav kolem předních kol a tato změna může mít vliv na sílu a polohu tohoto víření.

Nosová část je do jisté míry podobná loňské, i když špička nosu se zdá být o něco širší. Jemně se liší také tvarování (5) křídlových prvků, které z nosu bezprostředně vyrůstají.

VCARB 02 si bere inspiraci z loňského Red Bullu RB20, od kterého dostal přední nápravu, ke které doplnil kopii (6) brzdových kanálků Red Bullu.

Bočnice VCARB 02 (vlevo) a VCARB 01 (vpravo)

Foto: Red Bull Content Pool

Inspirace Red Bullem pokračuje bočnicemi, které mají nové vstupní otvory s předsunutou horní hranou doplněné o podlouhlou štěrbinu protaženou k podlaze. Ukazuje se, že toto je trend, ke kterému se přidává stále více týmů.

Změnilo se (7) uchycení zpětného zrcátka k okraji kokpitu. Namísto ostrých hran je nyní zaoblené, což nepochybně ovlivní proudění v této části. Oblast kokpitu je obrovským zdrojem špinavého vzduchu, který kazí proudění v zadní části auta a proto se týmy snaží různými křidélky a lopatkami tento vzduch usměrňovat. Paradoxně v případě Racing Bulls vidíme, jak se jich postupně zbavují. Už loni v Silverstonu odstranili okřídlení svatozáře a nyní se zbavili i (8) lopatky ve tvaru písmene „L“ po bocích kokpitu.

Bočnice a záď VCARB 02 (vlevo) a VCARB 01 (vpravo)

Foto: Red Bull Content Pool

Zatímco (9) spodní část bočnic na úrovni podlahy byla viditelně zeštíhlena, vnější horní okraje bočnic jsou mnohem mohutnější, aby byly schopny efektivně vytlačovat horní část úplavu předních kol mimo zbytek karoserie.

Trochu proti trendům jde přední vnější okraj podlahy. Je více zvednutý vedle (10) vypukliny, pod kterou se nachází boční nárazová struktura, která nyní v důsledku toho méně vyčnívá z podlahy.

Menší změnu je vidět i na (11) podlahovém křídle, jehož profil je agresivněji zakřivený v části, kde proudění zpod podlahy expanduje do stran.

Převodovka a zavěšení zadních kol pochází z Red Bullu RB20. Racing Bulls si je osvojili už loni v Las Vegas na předchozím modelu.

Technické analýzy