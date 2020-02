Technická analýza vozu McLaren MCL35

Vzestup formy McLarenu byl jedním z příjemných překvapení minulé sezóny. Tým z Wokingu dosáhl na pódium poprvé od roku 2014 a nakonec v Poháru konstruktérů skončil čtvrtý jako nejlepší tým ze „zbytku světa“.

Útok na trojici nejsilnějších továrních týmů je pro McLaren zatím příliš velkým soustem, ale dostatečnou výzvou mu bude i samotná obhajoba čtvrtého místa v týmové soutěži.

Nový model MCL35 je prvním vozem McLarenu, které vznikalo od začátku pod taktovkou Jamese Keye. Avšak vzhledem k tomu, že dobře fungující základ byl dán již před jeho příchodem do týmu a technická pravidla zůstala prakticky nezměněna, žádná revoluce se nekonala. Přesto je jeho rukopis na novém voze znát.

McLaren tentokrát na rozdíl od Red Bullu špičku nosu uzavřel a odstranil také nozdry, které měl předchozí model mezi nosníky předního křídla.

Jinak je nosový kužel podobný tomu, na co jsme u McLarenu zvyklí, jen je trochu štíhlejší. Na jeho spodní straně zůstal zachován „plášť“.

Typickým prvkem McLarenu jsou dlouhé nosníky předního křídla. Nově se v nich nachází až trojice štěrbin.

Hlavní změny se udály v prostřední části auta v oblasti bočnic a pod krytem motoru. Celé se to začíná výrazně menšími vstupními otvory bočnic. Díky tomu a také díky přemístění některých chladičů blíže ke středové rovině vozu mohou být bočnice zespodu agresivněji podseknuté a zeštíhlené. Pěkně je to vidět na následujících dvou snímcích.

Pochopitelně to, co bylo odebráno z bočnic, se muselo objevit někde jinde. A objevilo se to ve vrchní části krytu motoru.

McLaren se tedy rozhodl vylepšit proudění přes difuzor na úkor proudění směřujícího na zadní křídlo.

S přesunutím chladičů více ke středové rovině vozu souvisí série nových vstupních otvorů okolo ochranného oblouku. Ty přivádějí vzduch k chladičům pod krytem motoru.

Když už je řeč o ochranném oblouku, je třeba říci, že ve skutečnosti to vlastně ani není oblouk, protože má tvar obráceného písmene „V“.

Deflektory, bočnicová křídla, podlaha, přední a zadní křídla jsou identická s loňskými ze závěru sezóny.