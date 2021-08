Tatra 607 versus RB7. Další počin Red Bullu s českou stopou

Fotografovi Jiřímu Šimečkovi se podařilo něco doposud nevídaného – postavit vedle sebe českou formuli 1 Tatra 607, která v době výroby v roce 1950 splňovala všechny parametry k účasti na mistrovství světa, a legendární formuli RB7, s níž v roce 2011 získal Sebastian Vettel mistrovský titul. Oba stroje symbolizují vrchol technologií své doby. Cesta, kterou vývoj v motorsportu (a ve světě fotografie) za posledních přibližně 60 až 70 let urazil, je očividná. Tváří v tvář se oba vozy potkaly až v roce 2021 na letišti ve slovenském Popradu.

Tam vznikl unikátní projekt Time Lap. Aby byl kontrast ve vývoji co možná nejlépe vidět a zároveň oba vozy neztratily svou autenticitu, vybral si k tomu Jiří Šimeček dva fotoaparáty. Tatrovku fotil na dálkoměrný přístroj Zorki (ruská kopie fotoaparátu Leica) z roku 1950. „Jde o aparát, na který reálně reportéři mohli fotografovat závody, na nichž byla i Tatra 607,“ říká český fotograf. Formuli RB7 pak snímal na nejnovější bezzrcadlovku Nikon Z6II. Díky tomu vznikly fotografie s vozy v totožné kompozici, ale s „časovým“ odstupem 70. let.

Formule, která nikdy nezávodila

Představa, že by se na mistrovství světa F1 objevil i český monopost, nebyla ještě v roce 1950 vůbec nereálná. Tehdy Tatra Kopřivnice postavila dva vozy T607 podle platných specifikací pro Grand Prix. Jeho jízdní vlastnosti si pochvaloval i Miroslav Krejsa, známý veteránista: „Auto jezdí úžasně, brzdí velice dobře. Při plynu, při výjezdu ze zatáčky reaguje citlivě. Co se týče směrové stability, není to žádný zázrak. Auto je třeba řídit i na rovinkách, o to víc si to ale člověk užije!“

Čtyřtaktní vzduchem chlazený osmiválec s výkonem postupně 205 koní, který se dokázal dostat až na rychlost skoro 200 km v hodině, měl svou premiéru 17. září 1950 na Ostravském okruhu. Na MS se však nikdy nepodíval. A to ještě rok předtím se na Masarykově okruhu v Brně jela historicky první Velká cena F1, které přihlíželo na 300 tisíc diváků. Nejspíš i to motivovalo konstruktéry vozu k jeho výrobě. Z politických důvodů se však závod již nikdy neopakoval.

RB7 v záři reflektorů

Rozdíly ve vozech Tatra 607 a RB7 nejsou jen na pohled. I v jejích útrobách došlo k významným změnám. RB7 vyrobená v roce 2011 má výkon 750 koní a při závodě dosahuje maximální rychlosti 340 kilometrů v hodině.

Formule RB7 si kromě titulu z roku 2011 připsala i hlavní roli ve videu From Castle to Castle, road tripu přes Česko a Slovensko a hned na to stála bok po boku české tatrovce. Přičemž, jak říká autor projektu Time Lap Jiří Šimeček, „dostat tyto dva vozy na silnici byl splněný sen. Povedlo se nám něco, co si naši dědové přáli. I když jen symbolicky.“

Kromě fotografa Jiřího Šimečka se na projektu Time Lap podíleli i Mirek Krejsa a režii obstaral Jan Hadraba s Jaromírem Motyčkou za 2. kamerou ze studia Impresa Films, které se zaměřuje na autorské projekty ve fotografické a filmové produkci.

Více informací o F1 v Česku najdete na redbull.cz/timelap a redbull.cz/f1.

