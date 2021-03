Tarso Marques měl těžký průběh covidu, bývalému pilotovi F1 už je lépe

Marques v průběhu let 1996, 1997 a 2001 startoval za tým Minardi do celkem 24 velkých cen formule 1. V rozhovoru pro časopis Caras prozradil, že virové onemocnění zasáhlo 85 % jeho plic a musel být převezen do nemocnice na jednotku intenzivní péče.

45letý Brazilec, který v současné době provozuje společnost na doplňky pro automobily, v nemocnici také „dokonce napsal závěť“.

„Myslel jsem, že je to v pořádku. Vždy jsem byl velmi zdravý, dobře jsem se stravoval, dělal jsem fyzickou aktivitu. Myslel jsem si, že se mi nic nestane. Staral jsem se spíše o své rodiče,“ řekl Marques.

„Dvě hodiny po této diagnóze jsem se už zadýchával. O další hodinu později jsem už nemohl dýchat. Nyní mám jen 30 % kapacity svých plic. První tři čtyři dny v nemocnici byly jako teror. Jste tam prakticky mrtví, zničí vás to. Dostával jsem spoustu léků, každé tři hodiny injekci a kortikosteroidy. Devět dní jsem nespal, kyslík jsem využíval na hranici možností.

„A začala se dít jedna věc za druhou. Bolest žaludku, do nohou jsem najednou dostal alergii, stále mám na těle plno skvrn, celé dva dny jsem vzlykal, měl jsem obrovské bolesti hlavy. Virus zaútočil na každé místo.

„Vypadá to, že se nevzdává. Myslel jsem, že zemřu. Dokonce jsem udělal závěť. Zůstal jsem tak ještě dva dny. Když se můj stav začal zlepšovat, v noci jsem se bál, že zlepšení byl jen falešný poplach.“

I přes vážný průběh nákazy koronavirem se podle ošetřujících lékařů Marques z onemocnění plně zotaví.