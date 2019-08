Tankování během závodu by znamenalo udělat deset kroků zpět

„Problém s hmotností je něco, o čem jsme diskutovali mnoho hodin,“ řekla Claire Williams pro RaceFans.

„Je to něco, co si myslím, že je potřeba řešit. Musíme najít způsoby, jak snížit hmotnost a to nejen kvůli zlepšení závodění a jezdcům, ale také z toho důvodu, že pokud to neuděláme prostřednictvím pravidel, týmy to zkusí udělat vlastní cestou. Větší týmy dokáží hmotnost snížit, protože snižovat hmotnost vozu je ve formuli 1 neuvěřitelně drahé.“

„Menší týmy se nejdříve starají o aerodynamiku a o to jak fungují pneumatiky. Hmotnost je až třetí věcí na seznamu. Pokud pracujete s malým rozpočtem, nemůžete dělat všechny tři současně.“

Williamsová je však skeptická, že správnou cestou je návrat tankování během závodu.

„Na stole je v současné době také návrat tankování. Je to v rozporu s tím, co se snaží tento sport propagovat, pokud jde o vliv na životní prostředí. Znamenalo by to vrátit se o deset kroků zpět.“

Foto: Getty Images / Dan Mullan