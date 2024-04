Tam kde formule 1 promlouvají k fanouškům. Monako zůstává hrdou královnou motorsportu

Stačí jen okamžik a ocitnete se ve vzduchu dunícím napětím a očekáváním. Pocítíte, jak se nad malebným Monakem a kasiny Monte Carla, nad rozeklaným pobřežím a milionářskými jachtami, snáší atmosféra nekompromisního závodního ducha.



Každý oblouk, každá rovinka, každý brzdný bod je notou ve velkolepém orchestru, Grand Prix Monaka byla, je a bude vzrušující, i když předjíždění je nejobtížnější v celé sezoně a každý takový úspěch se téměř rovná zázraku. Nebo právě proto.

Hodně legend zkoušelo úzké a strmé uličky maličkého knížectví pokořit, ale jen málu z nich se to podařilo a jen málo na nich získalo status legendy. Vždy platilo, že na trati, která se jede v ulicích mezi domy, vítězí ne ten s nejsilnějším autem, ale ten skutečně nejlepší. Rekordmanem býval Graham Hill, než ho pobil Ayrton Senna, který i na mokrém asfaltu předváděl ve větru Středozemního moře nadpozemské jízdy.



Brazilský mistr umění volantu posunoval hranice lidských možností s grácií a sebejistotou, která jako by vycházela přímo z jeho duše. Jeho jízda byla symbiózou s vozem, kde se pohyb a rychlost stávaly jedním s jeho vůlí.



Když se rozpálila asfaltová dráha pod jeho koly, zdálo se, že zákon gravitace přestává existovat. Senna prolétal uličkami Monaka s lehkostí a elegancí, jakoby tančil se silami přírody. Jeho jízda nebyla jen o rychlosti, byla to pocta každému okamžiku, každému pohledu fanouška. Každý jeho pohyb, každý manévr byly jako verš v básni, která oslavuje sílu lidského ducha a odhodlání.



A tak se Ayrton Senna stával nejen mistrem asfaltu, ale i básníkem rychlosti, jehož šest vítězných monackých jízd zůstává vytesáno do paměti každého, kdo měl tu čest být svědkem této poetické symfonie na trati.



Legendárního Brazilce už sice v Monaku neuvidíte, ale v Monaku přímo u trati můžete stát i vy. V samotném epicentru dění, stát se součástí vzácného a vzrušujícího okamžiku.



Například v těsné blízkosti okruhu, na place D'Arms, kde fanoušci pokaždé cítí pulzující tep motorsportu. Srdce zde bije v rytmu rychlosti a adrenalin se proměňuje v nezdolnou vášeň. Piloti projíždějí kolem v šíleném tempu a statečně bojují o každý centimetr asfaltu. A vy máte své hrdiny na dosah ruky, můžete cítit jejich vzrušení, nervozitu a touhu po vítězství.



Ale Grand Prix Monaka není jen o okamžicích na trati. Je také o setkání s historií, o procházkách úzkými uličkami starobylého Monaka, o nádechu luxusu a elegance, o záblescích slunce na křišťálových vlnách Středozemního moře. Na Cote d'Azur, nejen v Monaku, ale i v Nice nebo v Cannes, se kříží cesty pilotů i těch, kteří se touží ponořit do okouzlující přímořské atmosféry.



Velká cena Monaka není jen sportovní událostí, je to emocionální zážitek, který zanechává stopu v srdci každého, kdo se rozhodne vkročit do nekonečné jízdy plné vášně, elegance a rychlosti. Vstupte do ní s cestovní kanceláří Prima Italia, která pořádá zájezdy do Monaka již od roku 2008 a je významným partnerem monackého automobilového klubu. Díky ní vystoupáte na monacké terasy, prožijete závod z jachty v monackém přístavu, a třeba přiletíte vrtulníkem z letiště v Nice na heliport kousek od závodní dráhy.



A až motory ztichnou, projděte si závodní okruh, užijte si party s hudbou na trase Grand Prix, a naplno pocítíte, jaké to je stát se na pár dní celebritou.