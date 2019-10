Talent a výsledky tady nestačí, říká Pérez o pravděpodobném konci Hülkenberga

Nico Hülkenberg bude patrně příští rok ve formuli 1 chybět. Jeho možnosti po odchodu z Renaultu jsou omezené na Alfu Romeo a Williams, ale za ně budou patrně jezdit Giovinazzi, respektive Latifi.

Podle Sergia Péreze to ukazuje na současný stav formule 1.

„Byl bych velmi smutný, protože to jen ukazuje, v jak nešťastné situaci je formule 1. Talent nebo výsledky v tomto sportu nestačí. Existuje spousta dalších faktorů, politických a dalších, které jsou mimo dosah sportovce. Mělo by to být jeho rozhodnutí, zda chce pokračovat nebo ne.“

„Všichni známe Nicovu úroveň. Myslím, že by mělo být na něm, aby se rozhodl, zda pokračuje, nebo ne, protože je jedním z nejlepších tam venku.“

Foto: Getty Images