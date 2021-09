Taktický faul Verstappena, hodnotí Wolff nehodu

„Stewardi rozhodnou, kdo je vinen, kdo je převážně vinen,“ řekl Toto Wolff pro Sky Sports.

„Ale řekl bych, že to bylo něco, čemu se ve fotbale říká taktický faul. Pravděpodobně věděl, že pokud Lewis zůstane vpředu, tak to bude možná znamenat i vítězství v závodě.“

Při sledování záběrů z nehody Wolff řekl, že Verstappen „nevypadá, že by byl vedle Hamiltona, když vjížděl do zatáčky.“

K souboji mezi oběma došlo už v prvním kole. Hamilton se dostal mimo trať.



„Když to porovnáte s tím, co Lewis udělal ve 4. zatáčce v prvním kole... neměl tam žádné místo, vlastně ho (Verstappen) vytlačil mimo trať.“

„V té čtvrté zatáčce z toho vyycouval, a to byla docela velká věc, protože pravděpodobně věděl, že se udrží před ním. “

„A pak ten incident, kdy se srazili. Maxovi tam bylo jasné, že to skončí nehodou.“

První větší kolize Hamiltona a Verstappena se odehrála v červenci v prvním kole Velké ceny Velké Británie. Mezi oběma došlo ke kontaktu ve velmi rychlé zatáčce Copse. Verstappen poté velmi tvrdě narazil do bariéry.

Oba jezdci poté bagatelizovali možnost, že dojde k další velké nehodě, ale jak jsme dnes viděli, stalo se to.

„Pokud to nezvládneme správným způsobem, a jsem si jistý, že stewardi se na to podívají správným způsobem, bude to pokračovat. V Silverstonu jsme měli nehodu ve vysoké rychlosti. Teď jsme tady měli jedno auto, které skončilo na druhém, na Lewisově hlavě.“

„Kam až to můžeme zajít? Možná, že příště budeme mít nehodu při vysoké rychlosti a jeden skončí na druhém."

Obrubník katapultoval Verstappenův vůz přímo na ten Hamiltonův.

„Svatozář dnes Lewisovi rozhodně zachránila život,“ řekl Wolff. „Kdybychom neměli svatozář, byla by to strašná nehoda, na kterou nechci ani pomyslet.“



