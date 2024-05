Takový výkon v kvalifikaci jsme nečekali, říká sedmý Cunoda

Poprvé v letošní sezóně se oba piloti probojovali až do třetí části kvalifikace. Cunoda při cestě do Q3 ve druhé části kvalifikace dokonce použil jen jednu sadu pneumatik a postoupil dokonce třetím nejrychlejším časem.

Ve třetí části byl sice o desetinu pomalejší, i kdyby ale zopakoval svůj čas z Q2, zůstal by i tak na sedmém místě, ze kterého bude také startovat.

„Neposkládal jsem to dohromady, takže nejsem úplně spokojen. Myslím ale, že až do konce to bylo dobré. Je to poprvé, co jsem se dostal dál jen na jedné sadě (pneumatik) v Q2, což je rozhodně pozitivní. Celkově to byl zatím velmi dobrý týden. Musím ho tedy zítra také dobře dokončit,“ řekl Cunoda.

„Abych pravdu řekl, nečekali jsme takový výkon. Ale opravdu se vyplácí ta spousta tvrdé práce při vývoji vozu.“

Ricciardo porazil Péreze o 15 tisícin

Patnáct tisícin sekundy rozhodlo mezi Danielem Ricciardem a Sergiem Pérezem o posledním postupujícím do třetí části. Šťastnější byl Australan.

„Samozřejmě to stále není ono, ale zlepšujeme se. Myslím, že Júki se cítil dobře od prvního kola včerejšího (prvního) tréninku. Od začátku byl spokojen s vozem, zatímco já se snažil ho trochu ladit,“ řekl Ricciardo.

„Nejvíce jsem se trápil v prvním sektoru. Dosáhli jsme drobného zlepšení, ale tam jsem v průběhu kola ztrácel nejvíce času. Jinak jsem byl se zbytkem kola spokojen,“ dodal devátý na roštu Ricciardo.