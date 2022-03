Takový by měl být každý závod, pochvaluje si Leclerc další bitvu s Verstappenem

Pilot Ferrari se dostal do čela závodu na městském okruhu v Džiddě poté, co do té chvíle vedoucí Sergio Pérez zajel do boxů a Leclercovi pomohl následný výjezd safety caru, aby se po zastávce v boxech udržel na první pozici.

V posledních deseti kolech závodu pak Leclerc s Verstappenem svedli vyrovnaný souboj o vítězství. Oba se přitom snažili strategicky pouštět svého soupeře před sebe do poslední zatáčky, aby měli na následné rovince výhodu systému DRS.

Čtyři kola před cílem Verstappen nakonec Leclerca předjel do první zatáčky a dojel si pro vítězství. Leclerc získal alespoň další bod za nejrychlejší kolo v závodě.

„Ach můj bože, tento závod jsem si opravdu užil. Bylo to znovu tvrdé, ale fér závodění. Každý závod by měl být takový,“ řekl Leclerc.

Leclerca podle jeho slov mrzí, že nenavázal na své vítězství z Bahrajnu. O triumf jej podle něj připravilo zřejmě nastavení s vyšším přítlakem.

„Měli jsme dvě velmi rozdílné konfigurace, Max s Checem měli jednu a Ferrari druhou. My byli celkem rychlí v zatáčkách, ale pomalí na rovinkách, protože jsme nastavili vyšší přítlak, takže pro mě bylo velmi náročné na rovinkách Maxe udržet. Ale tak to je, on odvedl skvělou práci a byla to zábava.“

Mezi oběma piloty podle Leclerca panuje vzájemný respekt. „Vždy tam byl, obzvlášť po dojetí takového závodu. Upřímně, jsme na městské trati, tlačíme na to tak, jak jsem asi ještě nikdy netlačil, jedeme absolutně na limitu a na konci jsme riskovali.“

Sainz cítí zlepšení

Leclercův týmový kolega z Ferrari Carlos Sainz, který obsadil třetí místo, cítí, že se oproti minulému závodu v Bahrajnu zlepšil.

„Red bully byly velmi rychlé v posledních deseti kolech poté, co se pneumatiky ochladily za safety carem a virtuálním (safety carem). Jejich jezdci letěli po trati a dostávali nás pod tlak. Pro mě znamenal tento závod oproti Bahrajnu posun. Myslím, že jsem dokázal najít rytmus v autě, stále mi chybí nějaká ta desetina, ale myslím, že se tam nakonec dostanu,“ řekl Sainz.