Taková velká chyba by se neměla stávat, říká Bottas

Bottas měl přitom na startu před sebou místo dvou jen jednoho soupeře poté, co problém s hnací hřídelí nepustil vítěze kvalifikace Charlese Leclerca ani na start.

Max Verstappen si pohlídal vedení a před zastávkou si vybudoval pětisekundový náskok.

Když ale ve 30. kole zamířil Bottas do boxů, mechanikům se ani na několik pokusů nepodařilo uvolnit a sundat pravé přední kolo z jeho vozu.

Bottas tak musel ze závodu odstoupit z druhé pozice. Mercedes následně potvrdil, že matice kola byla poškozena a nemohla být během zastávky v boxech odstraněna.

„Abych byl upřímný, nevím, co se při zastávce stalo. Nevím, jestli šlo o lidskou chybu nebo technický problém. V každém případě se z toho musíme poučit. Je to od nás velká chyba a nemělo by se to stávat,“ řekl Bottas.

„Red Bull a Max byli opravdu rychlí, takže by to bylo obtížné, alespoň bychom ale dnes získali druhé místo a dobré body, ale ty jsme ztratili. Max byl rychlý a myslím, že se jim podařilo vydržet s měkkou sadu v prvním stintu déle, jakmile se přezulo na tvrdé, moc se toho nedělo. Nevím, nikdy se nedozvíme, zda bychom bojovali o vítězství nebo ne.“

Hamilton zůstal na sedmé pozici, kde startoval

O tom, že se v Monaku téměř nedá předjíždět a velkou roli hrají zastávky v boxech, se letos přesvědčil sedminásobný mistr světa Hamilton.

Ten v kvalifikaci obsadil až sedmé místo, a ačkoliv přišel po odstoupení Leclerca a týmového kolegy Bottase o dva soupeře před sebou, lepší zastávkou v boxech se před něj dostali Sebastian Vettel se Sergiem Pérezem. V závodě Brit zajel alespoň nejrychlejší kolo.

„Budeme se o tom bavit v zákulisí, budeme spolupracovat a pokusíme se vrátit silnější. Jako tým jsme celý víkend jeli pod své možnosti, takže se budeme zkrátka soustředit na další závod. Gratuluji Maxovi a jeho týmu, odvedli skvělou práci,“ řekl Hamilton.

Hamilton zatím neví, jak si Mercedes povede při příštím závodě na dalším městském okruhu v Baku. „Je to další trať Red Bullu, takže bude těžké je tam porazit. Uděláme ale maximum. Nevidím v tom velký rozdíl kromě dlouhých rovinek, kde obvykle Ferrari trochu zaostává.“