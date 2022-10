Taková chyba by se neměla stávat, řekl o nedostatku paliva Verstappen

Max Verstappen měl nakročeno k pole position pro Velkou cenu Singapuru formule 1. Tým Red Bull mu ale nařídil vzdát poslední kvalifikační pokus a zajet do boxů kvůli nedostatku paliva. Vedoucí muž průběžného pořadí tak odstartuje až z osmé pozice.

Nizozemec věří, že dvakrát během třetí části kvalifikace přišel o šanci získat pole position. Nejprve musel vypustit předchozí kolo, aby si přichystal na neustále zrychlující a osychající trati poslední možný pokus, který ale také nemohl dokončit.

A to i přesto, že po dvou sektorech měl náskok devíti desetin sekundy. Před koncem posledního pokusu mu ale Red Bull nařídil zajet do boxů, jelikož by mu v nádrži po kvalifikaci nezbýval potřebný litr paliva. To by pro Verstappena znamenalo diskvalifikaci a start z konce pole.

Do závodu v Singapuru tak Verstappen vyrazí až z osmé pozice. Už na městské trati Marina Bay přitom může za určitých okolností Verstappen slavit druhý titul mistra světa, situace se mu ale zkomplikovala, jelikož jeho největší soupeři Charles Leclerc a Sergio Pérez vyrazí z první řady.

„Cítil jsem, že to bylo už v předchozím kole, tehdy mi ale řekli, abych ho přerušil, řekl jsem 'dobře, můžeme to udělat', pak mi ale v posledním kole řekli, abych zajel do boxů a já si uvědomil, co se děje. Došlo nám palivo,“ řekl Verstappen pro Sky Sports F1.

„Je to neuvěřitelně frustrující a nemělo by se to stávat. I když natankujete méně nebo neplánujete odjet šest kol, tak to alespoň sledujete během kvalifikace, abyste věděli, že to nezvládnete. Měli jsme to vidět dříve.

„V tuto chvíli vůbec nejsem spokojen. Vím, že je to vždy týmová práce a chybu mohu udělat já, ale i tým, ale vždy je to nepřijatelné. Samozřejmě se z toho poučíte, ale tohle je opravdu špatné. Nemělo by se to stávat.“

Verstappen vyhrál posledních pět velkých cen, a to někdy i z horších pozic - v Maďarsku startoval desátý, v Belgii čtrnáctý a v Itálii sedmý. Pro Singapur si ale vzhledem k charakteru okruhu tolik nevěří.

„Je to trochu jako Monako. Je tady velmi těžké předjíždět a můžete si trochu pohrát se strategií, v tuto chvíli ale nemám náladu myslet na zítřejší závod. Jakmile naskočím do auta, vždy se budu snažit odvést maximum, v tuto chvíli jsem ale velmi frustrovaný tím, co se právě stalo. Pojedu zpátky na hotel a budu myslet na jiné věci.“

Pérez v první řadě

22 tisícin sekundy chybělo druhému jezdci Red Bullu Sergiu Pérezovi k pole position. Do závodu vyrazí Mexičan z druhého místa za Charlesem Leclercem.