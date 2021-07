Takhle vypadat nebude, zní z týmů po prezentaci vozu pro rok 2022

„Náš vůz takhle nevypadá“, hlásí podle webu The-Race.com několik týmů formule 1 po zveřejnění makety nového vozu pro rok 2022.

Už před prezentací jsme psali, že se jedná v podstatě o „obživlý render“. F1 si nechala vyrobit model na základě technických pravidel pro rok 2022.

Model neodráží vývoj, kterému se týmy už velmi dlouho věnují. Připomeňme, že tyto vozy měly jezdit už letos, ale kvůli pandemii bylo zavedení změn odloženo. Vývoj vozů byl pozastaven zhruba se začátkem pandemie v Evropě v březnu 2020. Znovu se rozběhl 1. ledna.

Inženýři si při zavádění pravidel stěžovali, že jsou pravidla příliš restriktivní. Nakonec ale zřejmě našli dostatek prostoru pro své nápady.

Ross Brawn se už nechal slyšet, že je tím povzbuzen, ale jedním dechem dodává: „Budeme však sledovat, co týmy udělaly, a zahrneme to do našeho modelování, abychom se ujistili, že neohrozíme žádný z cílů,“ řekl pro The Race.

Hlavním cílem je snížit turbulence za vozem, aby se mohly vozy k sobě více přiblížit.

„Součástí zpětné vazby od týmů na původní návrhy bylo, že neexistuje dostatek příležitostí k dosažení výkonnostní výhody,“ pokračuje Brawn.

„V důsledku toho jsme otevřeli několik oblastí. Pat, Jason a Nikolas se velmi podrobně podívali na to, co bychom v tomto ohledu mohli udělat. Výsledkem bylo trochu více volnosti. Pokud to přineslo o něco více vizuální variability, je to povzbudivé. Ale pokud to ohrozí cíle, upravíme věci tak, aby nebyly ohroženy.“