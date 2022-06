Takhle to dál nejde, říká Steiner. Schumacher už vyčerpal limit týmu na nehody

„Takhle to prostě dál nejde,“ řekl Steiner, kterého cituje Motorsport.com. „A on to ví. Samozřejmě chce získávat body, a když narazíte do zdi, body nezískáte.“

„On to ví, takže mu neříkám, že by neměl bourat. To já nedělám. Nikdy jsem to nedělal, protože si myslím, že vědí, že by neměli bourat.“

„Děje se spousta věcí, ale neexistuje jedna jednoduchá odpověď. Musíme se podívat, jak budeme postupovat dál. Je tu spousta věcí, které teď musíme vyřešit.“

„Je to sport, který je velmi konkurenční. A je snadné trochu šlápnout vedle a udělat velkou škodu, zvláště na této závodní trati, jako je Monte Carlo, Džidda, tady, Montreal je další, Singapur. Musí se prostě přizpůsobit, aby nedělal to, co udělal v Monte Carlu.“

Steiner uvedl, že nehody znamenaly, že tým již překročil limit škod pro sezónu 2022.

„Tento příspěvek jsme překročili v Džiddě. Překročili jsme limit. Rád bych byl nad plánem v počtu bodů, ale jsme nad limitem na nehody.“

Podle Steinera Haasu nehrozí překročení rozpočtového stropu, jak se i kvůli inflaci obávají větší týmy.

„Rozpočtový strop není problém. Problémem je rozpočet, protože nejsme na hranici rozpočtu. Je zřejmé, že nikdy není dobré přidávat další výdaje.“

Steiner uvedl, že problémem je také rychlost výroby nových dílů. „Dallara pracuje dnem i nocí, abychom tady měli náhradní díly a mohli pokračovat. Peníze jsou vždy problém, protože musíte zaplatit, ale jde o to, aby se vyrobilo dost dílů.“

„Nemáte pět forem na kapotáže, máte jednu formu a výroba zabere čas. Byla to výzva, ale Dallara odvádí opravdu dobrou práci.“

„Co se týče zavěšení, Ferrari nám pomohlo, protože nám také dochází, nestíhají vyrábět. Ale jinak je to otázka rozpočtu. Nemůžete pořád jen utrácet peníze, které nemáte.“