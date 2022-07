Takhle to dál nejde. Podle Gaslyho potřebuje AlphaTauri zoufale vylepšit svůj vůz

Pierre Gasly dojel na Red Bull Ringu 15., Cunoda za ním. Tým třikrát za sebou nebodoval. Konkurence od Haasu naopak bodovala dvakrát za sebou, a tak se americký tým dostal před italskou stáj. Nejlepším letošním umístěním týmu bylo páté místo Gaslyho v Baku.

„Celý víkend byl katastrofální, kromě kvalifikace,“ řekl Gasly, který se do sobotního sprintu kvalifikoval z 10. místa, ale po střetu s Lewisem Hamiltonem se propadl na konec startovního pole.

„Pokud jde o tempo, tak jsem nebyli nikde. Snažil jsem se v autě udělat všechno, co jsem mohl, ale v tuto chvíli nejde nic dělat. Myslím si, že zoufale potřebujeme vylepšení na autě, abychom byli schopni dosáhnout nějakého slušného výsledku.“

Gasly měl během nedělní velké ceny řadu komplikací. Dostal penalizaci za několikanásobné porušení traťových limitů, což podle jeho slov na jeho výsledku příliš nezměnilo. „Je to stejné pravidlo pro všechny. Nerespektoval jsem ho, takže jsem dostal penalizaci, moje chyba. Viděl jsem dost kluků, kteří dostali černo-bílé vlajky.“

„Myslím, že v minulosti to bylo bez těchto omezení na trati lepší. Každopádně s dvojitým obrubníkem nemůžete jet šířeji, ale nakonec ať už nastaví jakékoliv pravidlo, musíme ho respektovat.“

Gasly se během závodu dostal do kontaktu se Sebastianem Vettelem, což mu přineslo další penalizaci. „Snažím se bojovat, jak nejvíc to jde. Dostal jsem penalizaci, takže si za to asi můžu sám.“

„Zároveň víte, že když bojujete bok po boku, je to vždy riziko, myslím, že jsme to viděli už v minulosti. Nebylo to úmyslné, ale pro Sebastiana nešťastné.“

Gasly řekl, že šance AlphaTauri na lepší výsledky závisí na vylepšeních, která by měla dorazit na jeho domácí závod příští týden.

V Rakousku podle něj ztrácel tým i špatnou strategií, ale to nebylo až tak podstatné, protože rychlost týmu byla špatná.

„Takhle to prostě dál nejde. Musíme resetovat. Měly by nám přijít nějaké nové díly a doufejme, že je přivezeme do Francie a ukážeme tam lepší tempo.“