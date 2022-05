Takhle nemohou vyvíjet pořád. Teď je řada na nás, zní z Ferrari po porážce od Red Bullu

Max Verstappen vyhrál poslední dva závody a měl lepší rychlost než lídr šampionátu Charles Leclerc.

Situace závisí na mnoha proměnných ale je zřejmé, že v posledních dvou víkendech měl Red Bull v závodě rychlejší vůz. Do Imoly přivezl balík vylepšení, zatímco u Ferrari zatím nasadili spíše díly, které souvisí s charakteristikou a požadavky okruhu. Na vylepšení, které rudé vozy posunou vpřed, zatím Leclerc a Sainz čekají.

Podle Binotta je ale klíčový celý rok a Red Bull nemůže vyvíjet neomezeně, protože nad ním a všemi týmy visí rozpočtový strop.

„Je pravda, že Red Bull vylepšoval svůj vůz od samého začátku sezony a zaváděl vylepšení,“ vysvětlil Binotto.

„Když se podívám na poslední dva závody, možná oproti nám zrychlili o pár desetin na kolo. Nepochybuji o tom, že abychom udrželi tempo, musíme vyvíjet a nasazovat upgrady.“

„Doufám, protože je tu stejně tak rozpočtový limit, že v určité fázi Red Bull vývoj zastaví – jinak bych nerozuměl tomu, jak to dělají.“

„V příštích závodech bude řada na nás, abychom se pokusili vyvinout na voze co nejvíce a nasadili vylepšení. Myslím, že není překvapením, že v Barceloně budeme mít balíček, který pro nás bude důležitý.“

„Jako obvykle doufám, že balíček, který nasadíme, bude fungovat podle očekávání, a v tom případě může být dobrý na to, abychom se pokusili dohnat současnou ztrátu, kterou na Red Bull máme.“

„Nemáme peníze na to, abychom utráceli za vylepšení v každém jednotlivém závodě. Myslím, že je to jednoduché. Není to kvůli neschopnosti, ale kvůli rozpočtovému limitu. Musíme se tedy nějakým způsobem snažit zaměřit vývoj na to, kdy si myslíme, že je ten správný okamžik a správné utrácení.“