Takhle jsme to u Red Bullu nedělali. Vettel chtěl změnit Ferrari, ale narazil

„Lidé mají tendenci zapomínat, že vyhrál čtyři tituly mistra světa v řadě. U Red Bullu měl pravděpodobně to správné prostředí, které mu vyhovovalo,“ řekl Antonini moderátorovi Matthew Marshovi v pořadu GoF1.

„Když přišel do Ferrari, nastoupili jsme do týmu prakticky společně na konci roku 2014.“

„Prostě začal, budu upřímný, některé lidi štvát tím, že jim říkal ‚takhle jsme to v Red Bullu nedělali‘, a oni mu říkali ‚teď nejsi v Red Bullu, jsi ve Ferrari‘.“

„Svým způsobem se také střetával s realitou velké společnosti, kde se musí všechno posuzovat, protože se vždy obáváte důsledků toho, co uděláte.“

Fernando Alonso během působení u Ferrari dvakrát bojoval o titul v posledním závodě (právě proti Vettelovi). Vettel tak daleko nedošel, ale ve hře o titul byl – minimálně v první části sezón 2017 a 2018.

„V roce 2017 bylo auto velmi dobré, ale vývoj uvadal,“ řekl Antonini. „Všechna vylepšení, která jsme od poloviny sezóny nasadili, zřejmě nebyla dobrá.“

„Pokud jde o rok 2018, chci k vám chci být naprosto upřímný. Když začala sezona, už na shakedownu, kde se používají demonstrační pneumatiky, jel Sebastian s autem poprvé. Ten den neměl zajíždět dobré časy na kolo, ale cítil, že s autem není něco v pořádku. Vůz měl vpředu příliš málo přítlaku. Vůz nebyl od začátku vítězný, pracovalo se na tom, aby se stal vítězem. Sebastian měl velkou, velkou chuť do toho jít.“

Jedním ze zlomů Vettelovy kariéry u Ferrari byla Velká cena Německa 2018, kde Vettel boural z prvního místa.

„To, co se stalo v Německu na Hockenheimu, když v době, kdy vedl a kontroloval závod, najel přímo do bariéry, ho psychicky ovlivnilo,“ řekl Antonini. „Pravděpodobně tím ztratil sebedůvěru.“

„Ale tehdejší technická situace byla mnohem horší, než jaká je teď. Auto bylo dobré, ale musíte se na to dívat z nadhledu. Ve vztahu ke konkurenci, v té době Mercedesu, bylo auto dobré, ale ne tak dobré. Dnešní ferrari je pravděpodobně nejlepší ferrari, jaké kdy bylo za poslední desetiletí k vidění, takže si stále říkám, kdyby Sebastian seděl v tomto autě a byl o pár let mladší...“

„Neviním ho z toho, co se tehdy stalo. Čelil velké kritice, kterou si ale nezasloužil. Situace byla mnohem složitější, než se zdálo, a to, co se v těch dvou sezónách stalo, nezáviselo na chybách jezdců.“

Alberto Antonini není překvapený, že se Sebastian Vettel rozhodl ve F1 skončit.

„Vůbec ne. Upřímně řečeno, byl jsem s ním v kontaktu jen velmi sporadicky. Přijel jsem za ním do Imoly a nechal jsem mu výtisk své knihy.“

„Formule 1 je totální život. Chce všechno – každý kousek z vás,“ říká Antonini. Podle něj už pro Vettela F1 není prioritou.

„Ale ano, byl nejvyšší čas, aby si řekl: ‚Dobře, pojďme to ukončit. A pojďme dělat něco jiného‘. Má na to prostředky, ve svých 35 letech je stále velmi mladý. Má skvělou rodinu, která ho podporuje a já se těším, až ho uvidím dělat něco jiného, něco, co ho zajímá.“