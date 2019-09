Takhle dobře se Hamilton už dlouho necítil

Lewis Hamilton (3./1.)

Ve Spa ani na Monze to nebylo tak úplně ono, navrch měly vozy Ferrari. V Singapuru se však Hamilton v autě cítí mnohem lépe.

„Taková pohoda v autě to už dlouho nebyla. Doufám, že to takto bude pokračovat i po zbytek víkendu. Myslím, že na části okruhu položili nový asfalt. Povedlo se mi dobře pracovat s pneumatikami. Pokud se vám podaří chytit tu správný rytmus, je to opravdu krásný okruh. Vážně jsem si to užil.

Je tu určitě pár oblastí, ve kterých se můžeme zlepšit, což je dobré. Nic není dokonalé, takže je teď na mně, abych zkoušel najít oblasti, ve kterých se může posunout vůz i já,“ řekl Hamilton.

Valtteri Bottas (4./4.)

Bottas byl po pátku v o poznání méně rozveselené náladě. Netuší přitom, co stojí za nedostatkem jeho rychlosti.

„Nevím, co se to dělo. V každém kole mi chyběla rychlost. A to na všech směsích pneu. Nejsem si jist, zda bylo s autem všechno v pořádku. Musíme se na to podívat. Přišlo mi, že nemůžu jet rychleji, ale přitom jsem ztrácel sekundu. Jediné, co jsem pociťoval, bylo zvláštní tření při zatáčení. Neměl jsem z toho úplně dobrý pocit.

Určitě tomu přijdeme na kloub, pochybuji, že vše šlapalo na sto procent. Samozřejmě musíme zjistit, v čem zlepšit auto i můj výkon,“ má jasno Bottas.

Foto: Getty Images / Charles Coates