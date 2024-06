Takhle by se rozhodně závodit nemělo, říká Magnussen o Pérezovi

Sportovní komisaři za nehodu, která přerušila Grand Prix Monaka, nikoho nepotrestali. Kevin Magnussen byl v Kanadě na incident dotazován a uvedl, že si stále stojí za pohledem, který měl hned po kontaktu.

„Checa nepovažuji za nečistého jezdce,“ řekl ve čtvrtek v Montrealu Magnussen, kterého cituje Motorsport.com. „Ale překvapilo mě, že mi nenechal prostor. Je jasné, že mě tlačil ke zdi, aby mě zastrašil a donutil mě pustit nohu z plynu. Ale takhle by se rozhodně závodit nemělo.“

„Nemůže tvrdit, že mě neviděl. Viděl mě. To je důvod, proč jsem jel naplno, protože jsem věřil, že mi nechá prostor, protože mě viděl.“

Magnussen řekl, že se občas stává, že jezdec má po závodě na incident nějaký názor a pohled, ale po zhlédnutí záběrů svůj pohled přehodnotí. V tomto případě si ale stojí za svým původním verdiktem, podle něhož byl na vině především Pérez.

„Díval jsem se na to mnohokrát,“ řekl jezdec Haasu. „Jedna věc je, když se to stane a vy na to máte nějaký pohled, ale ten se často změní, když to vidíte zvenčí. V tomto případě se toho ale tolik nezměnilo.“

„Viděl mě a já věděl, že mě viděl. Něco jiného je, když si nejste jistí, že vás viděl, pak vnímám riziko jako větší.“

„Kdybych si nebyl jistý, že mě viděl, asi bych se prostě stáhl. Ale bylo mi jasné, že mě viděl, a tak jsem si říkal, že tam nechá šířku auta. Věřil jsem, že to udělá. Při zpětném pohledu se dá říct, že jsem mu věřit neměl.“

„Ale to nic nemění na tom, že mi nenechal šířku auta. Možná jsem se svými zkušenostmi měl vědět, že někteří jezdci nenechávají vždy šířku auta. Vždy existuje riziko, že to neudělají.“

Podle Magnussena existoval bod, kdy už souboj vzdát nemohl, protože by došlo ke kontaktu kol a k nehodě.

„Je bod, odkud není návratu, a vy jste mu vydáni na milost a nemilost. Předtím jsem si byl plně jistý, že mě viděl, protože jakmile jsem získal rychlost, šel doprava, aby mě pokryl.“

„Vidíte jeho hlavu. Víte, že mě viděl – o tom není pochyb. Podíval jsem se na jeho onboard a viděl, že si několikrát kontroluje zrcátko. Kdybych si nebyl jistý, že mě viděl, asi bych se stáhl.“