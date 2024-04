Také Verstappen očekává, že to bude v Japonsku těsnější než vloni

Verstappen vloni získal v Suzuce pole position s náskokem téměř 6 desetin. Šlo o největší náskok na okruhu od roku 2001. V závodě pak dojel do cíle s náskokem více než 19 sekund. Letos očekává menší rozdíly.

„Byl to pro nás dobrý start,“ řekl Verstappen. „Vyvážení nebylo špatné a to je vždy dobrý způsob, jak začít.“

„Vypadá to, že oproti loňsku jsou všichni trochu blíž u sebe. Myslím, že v průběhu jednoho kola to vypadá celkově tak, že jsou si všichni blíže. Pokud jde o rychlost na delší vzdálenost, nemám představu, ale neočekávám takové rozdíly, jaké tu byly loni.“

„Ve druhém volném tréninku jsme nemohli nic dělat, ale je tu ještě pár věcí, na které se musíme podívat a vyzkoušet je. Celkově jsem ale s prvním tréninkem docela spokojený.“

Podobně to vidí také Sergio Pérez. „S autem jsem byl spokojený, myslím, že jsme ho dostali do pěkného okna,“ řekl Pérez. „Před závodem jsme provedli několik změn a cítím se dobře. Myslím, že jsme v prvním tréninku udělali maximum toho, co jsme mohli.“

Ve druhém tréninku, kdy bylo mokro, jezdci Red Bullu nevyjeli.

„Čekali jsme lepší druhý trénink, ale bohužel nám déšť znemožnil jízdy, takže jsme se nemohli nic naučit. Jsme na tom ale podobně jako ostatní.“

„Myslím si, že máme dobrý základ z rána, jen se musíme pokusit trochu zlepšit vyvážení a doufejme, že budeme mít pěknou pozici. O tomto víkendu si věříme. Myslím, že auto funguje dobře. Zítra nás čekají velmi náročný trénink. Odjedeme několik jízd s vysokým obsahem paliva a pak přejdeme k přípravě na kvalifikaci, takže by to mělo být zajímavé ráno.“