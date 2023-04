Také v Austrálii meziročně nejvíce zrychlil Aston Martin

Nevětšího zlepšení dosáhl také v Austrálii tým Aston Martin. Oproti loňsku našel 4 sekundy. Podmínky na trati se však od loňska změnily.

V tabulce níže najdete ideální kola každého jezdce a rozdíl ve srovnání se skutečným nejlepším časem v kvalifikaci. Ideální kolo je součet nejlepších sektorů daného jezdce. Pokud by například Sainz poskládal své nejlepší sektory do jednoho kola, byl by třetí. Verstappenovi a Russellovi se to povedlo.

Ideální kola

P. Jezdec Ideální čas Rozdíl 1 Max Verstappen 1:16.732 0.000 2 George Russell 1:16.968 0.000 3 Carlos Sainz Jr. 1:17.039 0.231 4 Fernando Alonso 1:17.098 0.041 5 Lewis Hamilton 1:17.104 0.000 6 Nico Hülkenberg 1:17.180 0.232 7 Charles Leclerc 1:17.259 0.110 8 Lance Stroll 1:17.298 0.010 9 Pierre Gasly 1:17.457 0.117 10 Alexander Albon 1:17.485 0.124 11 Esteban Ocon 1:17.596 0.172 12 Lando Norris 1:17.835 0.284 13 Kevin Magnussen 1:18.018 0.111 14 Júki Cunoda 1:18.099 0.000 15 Nyck de Vries 1:18.333 0.002 16 Logan Sargeant 1:18.400 0.157 17 Kuan-jü Čou 1:18.515 0.025 18 Oscar Piastri 1:18.517 0.000 19 Valtteri Bottas 1:18.649 0.065

Rok 2023 versus 2022

Stejně jako po předešlých kvalifikacích, také dnes jsme srovnali letošní a loňská ideální kola. Srovnání je to ale obtížné. Kvalifikace se sice odjela na suchu (až na pár kapek), ale za chladných podmínek. Teplota vzduchu dosáhla jen 15 °C.

Vloni jezdili jezdci na C5, letos přivezlo Pirelli jako měkkou směs tvrdší C4. Všechno tohle by mělo vozy letos zpomalit. Je tady ale jiný a to možná výraznější rozdíl.

Před loňským třetím tréninkem FIA z bezpečnostních důvodů zrušila DRS zónu mezi osmou a devátou zatáčkou. Letos je DRS zpět a celkem tak máme čtyři DRS zóny.

Vloni byla kvalifikace přerušena nehodami a červenými vlajkami – bourali Latifi, Stroll a také Alonso. Letos odstoupil předčasně jen Pérez.

Čísla je proto nutné brát s rezervou. Trend ale pokračuje. Největšího zlepšení dosáhl Aston Martin – meziročně o 4 sekundy. Nahoře je také znovu Williams, který je ale v Melbourne třetí. Druhý je i zásluhou Hülkenberga Haas.

Podobně jako v předešlých dvou kvalifikacích je na dně tabulky Alfa Romeo.

Aston Martin: -4,051 s

Haas: -2,666 s

Williams: -2,386 s

Mercedes: -1,817 s

Red Bull: -1,309 s

Alpine: -1,172 s

AlphaTauri: -1,027 s

McLaren: -0,848 s

Ferrari: -0,829 s

Alfa Romeo: -0,643 s