Tak to ve F1 chodí, říká Hülkenberg o nahrazení Schumachera

Nico Hülkenberg dnes na okruhu Yas Marina poprvé jezdí ve voze Haasu. U amerického týmu nahradil Micka Schumachera.

Hülkenberg závodil ve F1 plnohodnotně naposledy v roce 2019. Poté ale u Astonu Martin zaskakoval za covidem nemocné jezdce – naposledy v úvodu letošní sezóny za Vettela. Vždy šlo samozřejmě o návrat bez větší přípravy a Hülkenberg ho zvládl dobře.

Haas ho podle slov Steinera angažoval zejména díky jeho zkušenostem z mnoha týmů, což je přesně to, co nyní tým potřebuje. Zpětnou vazbu od Hülkenberga si dříve pochvaloval také Aston Martin.

Hülkenberg nahradil svého krajana a syna sedminásobného mistra světa. Mick Schumacher zůstal bez závodní sedačky.

„Ve F1 je to normální. Všichni bojujeme o svou kariéru, o stejný kus asfaltu,“ řekl Hülkenberg, kterého cituje Reuters.

„Tak to prostě ve F1 chodí a jezdec, když závodí, musí tým přesvědčit výkonem. A pokud tomu tak není, tým ho vymění. To samé platí pro inženýry a veškerý personál.“



Foto: Haas

Týmovým kolegou Nica Hülkenberga bude Kevin Magnussen. V minulosti neměli úplně nejlepší vztahy.

„Ledy jsme prolomili vlastně už na začátku letošního roku. Pozdravil jsem ho úplně stejnými slovy jako mi řekl v roce 2017 a jemu to přišlo docela vtipné a zábavné,“ řekl Němec.

„Nemám absolutně žádné obavy pracovat a závodit po jeho boku. Myslím, že jsme oba dospělí lidé, respektujeme se navzájem a budeme závodit za tým, takže žádné problémy.“

Jak už jsme uvedli, Hülkenberg se vrací do plnohodnotné závodní role poprvé od roku 2019.

„Dva roky jsem se tím příliš nestresoval. Užíval jsem si život mimo závodní sedačku. Je to mnohem uvolněnější, má to další výhody. Ale pak se to vkrádalo zpět... touha vrátit se na startovní rošt, závodit, nakopat pr***, sedět v závodní sedačce.“