Tak to chodí. Norris sahal v Kanadě po vítězství, o které ho připravilo smolné načasování safety caru

Norris se v první fázi závodu držel na třetím místě. Jak ale trať postupně osychala a přechodné pneumatiky odcházely, dokázal Brit během dvou kol předjet nejprve George Russella, a následně i vedoucího Maxe Verstappena.

Během následujících čtyř kol si Norris vybudoval více než šestisekundový náskok na Verstappena, který mu ale, jak se později ukázalo, spíše uškodil.

Po nehodě Logana Sargeanta byl totiž vyhlášen safety car právě ve chvíli, kdy Norris míjel nájezd do boxové uličky. Verstappen s Russellem (a další jezdci) toho využili a zamířili k mechanikům. Norris tak učinil až o kolo později, a ačkoliv do boxů vjížděl s náskokem, zařadil se na výjezdu až na třetí místo. V dalším průběhu závodu pak předjel Russella a skončil druhý.

„Upřímně mám pocit, že jsem od startu do cíle odjel dobrý závod. První dva stinty byly velmi dobré, měl jsem skvělou rychlost, pak mě ale dostal safety car. Jak mi pomohl v Miami, tak se mi to tady vrátilo,“ vzpomenul Norris na svůj 110. závod kariéry F1 letos v květnu, kde s přispěním safety caru dosáhl na své první vítězství.

„V prvním stintu jsem vedl o 10, 12 sekund? Ujížděl jsem o dvě až tři sekundy na kolo. Šlo to skvěle, ale tohle je Montreal, a vždy do toho něco vstoupí, ale bylo to dobré. Max odjel dobrý závod bez chyb.

„S druhým místem jsem spokojen. Tak to někdy chodí. V Miami mi to pomohlo, takže si teď nebudu stěžovat. To se stává, takové jsou závody.“

Piastri pátý

Dobrý závod odjel také Oscar Piastri, který v devátém letošním závodě poosmé bodoval a dojel pátý.