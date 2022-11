Tak tady ho máte. Mercedes odvezl svázaného De Vriese do garáže AlphaTauri

Nyck de Vries bude v příštím roce jezdit vedle Cunody za AlphaTauri.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Krátce po skončení posledního závodu sezóny začala sezóna 2023. Samozřejmě s trochou nadsázky, ale ne až tak velkou.

Fernando Alonso se už v neděli večer přemístil do zázemí Astonu Martin. V úterý proběhnou testy a řada jezdců nastoupí u svých nových týmů – Piastri u McLarenu, Gasly u Alpine, Alonso u Astonu Martin. De Vriese pak čeká debut za volantem AlphaTauri.

De Vries je mezi jezdci unikát. V průběhu roku si vyzkouší čtyři letošní vozy. V pátečních trénincích jezdil s Williamsem, Mercedesem a Astonem Martin. S Williamsem pak odjel i závod v Monze. Nyní bude testovat s AlphaTauri.

De Vries působil do teď u Mercedesu a to nejen ve F1 ale také ve formuli E, kde získal titul. V neděli večer mechanici Mercedesu De Vriese naložili na vozík pro přepravu pneumatik a zavezli ho až do garáže AlphaTauri.