Tak skvělé vítězství od Sainze po operaci, kterou absolvoval, nikdo neočekával, přiznal Vasseur

Ještě v pátek před Velkou cenou Austrálie nebylo jasné, zda se závodu zúčastní také Carlos Sainz, který dva týdny předtím musel vynechat závod v Saúdské Arábii poté, co musel absolvovat akutní operaci slepého střeva.

Španěl si nicméně během pátečních volných tréninků otestoval, že jeho tělo zátěž nejspíše zvládne, takže se pilot, který se na konci sezony rozloučí s Ferrari rozhodl jít do akce.

„Letos v zimě jsme se dohodli, že pojedeme naplno až do konce posledního kola sezony,“ prohlásil podle Autosportu šéf Ferrari Frédéric Vasseur, když měl okomentovat Sainzův výkon v Austrálii.

„Odvedl fantastickou práci. Stejně tak tomu bylo už v Bahrajnu (prvním závod sezony, pozn. red.) a platilo to i Džiddě, což byl těžký víkend pro Carlose i pro celý tým.

„Jeho návrat (po operaci) byl ale mega. Musíte si uvědomit, že před dvěma týdny byl v nemocnici. Myslím, že ještě v pátek neměl stoprocentní jistotu, zda bude moci jet. Po několika kolech se ale dostal do tempa, což bylo součástí úspěchu,“ sdílel svůj názor Vasseur.

„Když se podíváte na to, čím si prošel, nikdo nečekal takový výsledek,“ přiznal Francouz, který zároveň bagatelizoval fakt, že měl Španěl navrh nad týmovým kolegou Charlesem Leclercem.

„Mluvíme o plus minus půl desetině. Jedna věc je pořadí, druhá pak tempo. Myslím, že během závodu byl problém v tom, že jsme na začátku museli krýt Piastriho. To určitě nebylo ideální z hlediska celkového času závodu. Nechtěli jsme se vzdát pozice na trati a dostali jsme ho do těžké situace. V posledním stintu, kdy už věděl více o degradaci tvrdých pneumatik, dokázal být velmi konzistentní a bylo to dobré,“ uzavřel Vasseur.