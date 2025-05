Tajemství McLarenu a jeho práce s pneumatikami. Na stole je první zajímavá teorie

McLaren má nepochybně dobré auto z hlediska přítlaku nebo vyvážení. Jeho největší výhoda se ale nachází v práci s pneumatikami. Dokáže je rychle zahřát a udržet v provozním okně. Zvláště důležitá je ta druhá část. Je to důležité v kvalifikaci, kdy na některých tratích mají soupeři v posledním sektoru už přehřáté pneumatiky, ale ty od McLarenu stále drží.

Ještě důležitější je to ale samozřejmě v závodě. Čím více se soupeři trápí s přehříváním pneumatik, tím více jim oranžové vozy mizí v dáli. Důležité je to také v kontextu toho, že v současné době jezdíme závody většinou jen na jednu zastávku.

V čem je ale výhoda McLarenu a bude snadné ji okopírovat? Soupeři musí tajemství nejdříve odhalit a poté toto řešení napodobit. Můžeme se tak dočkat situace, kdy se sice aerodynamický vývoj vozů kvůli radikálním změnám pravidel v příštím roce zastaví, ale týmy budou nadále pracovat na řešení podobné tomu od McLarenu.

Teorie jsou...

Podle některých názorů McLaren prostě odvedl uvnitř brzdového bubnu dobrou práci. Zajímavou teorii ale přinesl Auto Motor und Sport nebo spíše jeden bývalý student. Martin Buchan před osmi lety pracoval v rámci své doktorské práce u McLarenu, kde studoval využití materiálu s fázovou změnou. O své poznatky se teď podělil ve videu na YouTube a vyvodil z nich vlastní závěry.

Pokud mechanici McLarenu sundají pneumatiky z vozu, vidíme brzdový buben, na kterém ale nic zajímavého není. Jeho rozměry jsou jasně dané pravidly. Tajemství McLarenu se bude ukrývat uvnitř.

Je to malý svět, ve kterém se inženýři snaží zkrotit živly. Najdeme tam brzdy, které musí být „horké“, aby fungovaly správně, ale současně je musíte chladit, aby se nepřehřívaly. Kromě toho se musíte postarat o to, aby se teplo z brzd nedostávalo příliš k ráfkům kol a nepřehřívalo pneumatiky.

Před časem se objevily informace, že Red Bull nasadil termokamery, které ukazují, že brzdové bubny McLarenu jsou výrazně chladnější než u soupeřů.

Martin Buchan studoval materiály s fázovou primárně kvůli bateriím, protože vykazují značnou schopnost akumulace tepelné energie. Zjednodušeně řečeno jde o materiály, které mění fázi (například z pevného skupenství na kapalné) a během tohoto procesu zůstává teplota konstantní, i když materiál absorbuje hodně tepla.

Používá McLaren materiál s fázovou změnou, který po zahřátí ráfku na požadovanou teplotu (což lze „nastavit“ množstvím použitého materiál) tuto teplotu dále udržuje? Je to možné, ale je to jen teorie.

Na druhou stranu by to elegantně vysvětlilo loňskou aféru nebo spíše aférku, kdy se psalo o tom, že McLaren vstřikuje vodu do pneumatik, což v Miami trollil Zak Brown, když si vzal láhev s nápisem „TIRE WATER“. FIA tuto teorie smetla ze stolu, ale Red Bull trvá na tom, že viděl vlhkost na vnitřní straně McLarenu. Teoreticky mohlo jít o část „zkapalněného“ materiálu s fázovou změnou.

Jezdci McLarenu také mají problém v kvalifikaci poskládat své nejrychlejší sektory do jednoho kola. Objevily se už spekulace o určitých problémech s brzdami. Platí snad, že jde o nežádoucí symptomy řešení McLarenu? A na brzdy si stěžuje také Max Verstappen. Může jít o nežádoucí účinek snahy Red Bull triky McLarenu napodobit? Zatím jde jen o teorie.