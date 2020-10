Tady pomůže jen zázrak, uvědomuje si Bottas. Jak to vypadá v šampionátech?

Valtteri Bottas na Nürburgringu získal pole position. Hamilton ho ale poté na trati předjel a Bottas navíc musel odstoupit kvůli problému s pohonnou jednotkou. Jeho ztráta na Hamiltona se zvýšila o dalších 25 bodů na 69 bodů.

„Bodová ztráta na Lewise je už poměrně velká, takže bych potřeboval zázrak, ale jako vždy platí, že nemá smysl se vzdávat,“ řekl Bottas po závodě.

Do konce sezóny zbývá 6 závodů a tedy 156 bodů. To je sice poměrně hodně, ale i když to tak po Eifelu nevypadá, mercedesy jsou velmi spolehlivé a totéž platí pro Hamiltona. Naposledy nebodoval v Rakousku 2018. Hamiltonovi nyní stačí dojíždět na třetím místě a to bez ohledu na to, zda Bottas vyhraje a zajede nejrychlejší kolo závodu.

Matematicky pak mají šanci získat titul jen jezdci Mercedesu, Verstappen a Ricciardo.

Pohár konstruktérů

V Pohárů konstruktérů je situace ještě jednoznačnější. Po Portugalsku bude k dispozici 220 bodů. Mercedes má nyní na Red Bull náskok 180 bodů. V Portugalsku by tak mohl oslavit sedmý titul v řadě. Stačí mu získat o 40 bodů více, což je reálné v případě, že budou mít oba vozy Red Bullu problémy.

Red Bull už má druhé místo téměř jisté. Racing Point ztrácí 91 bodů a je dost nereálné, že by tuto ztrátu dohnal.

O třetí místo bude boj možná až do posledního závodu. Jsou v něm Racing Point (120), McLaren (116) a Renault (114). Ferrari už ztrácí hodně (na kontě má 80 bodů) a bude se muset spíše ohlížet za svá záda, protože AlphaTauri ztrácí 13 bodů.

Šampionát jezdců

# Jezdec Body 1 Lewis Hamilton 230 2 Valtteri Bottas 161 3 Max Verstappen 147 4 Daniel Ricciardo 78 5 Sergio Pérez 68 6 Lando Norris 65 7 Alexander Albon 64 8 Charles Leclerc 63 9 Lance Stroll 57 10 Pierre Gasly 53 11 Carlos Sainz Jr. 51 12 Esteban Ocon 36 13 Sebastian Vettel 17 14 Daniil Kvyat 14 15 Nico Hülkenberg 10 16 Antonio Giovinazzi 3 17 Kimi Räikkönen 2 18 Romain Grosjean 2 19 Kevin Magnussen 1 20 Nicholas Latifi 0 21 George Russell 0

Pohár konstruktérů