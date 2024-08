Tady je Maxovo. Dokáže někdo porazit Verstappena na jeho domácí trati?

Zandvoort je krásný okruh v krásném prostředí. Bohužel je to také okruh, na kterém se špatně předjíždí, a pokud se nestane něco mimořádného, může nás čekat spíše nudnější závod. Ale nepředbíhejme. Vloni ovlivnil závod déšť a viděli jsme 82 zastávek v boxech!

Okruh v Zandvoortu má 14 zatáček a délku jen 4,259 kilometru, což z něj dělá druhý nejkratší okruh v kalendáři – kratší je jen už Monako.



Okruh Zandvoort.

Foto: Mercedes

Zandvoort je poměrně náročný na pneumatiky – nejde ani tak o degradaci jako spíše o síly, kterým musí obutí čelit. Samozřejmě za to mohou i klopené zatáčky. Jde především o zatáčky 3 a 14, které mají klopení 19, respektive 18 stupňů.

Pirelli veze do Zandvoortu tři nejtvrdší směsi. V závodě očekává jednu zastávku a nasazení měkkých a středních pneumatik – někteří by ale mohli nasadit i tvrdé a to zejména, pokud budou vyšší teploty. Aktuálně to tak ale nevypadá.

Podle současných předpovědí by v sobotu mohlo pršet. Teploty mají po celý víkend dosahovat maximálně 22 °C s tím, že v neděli má být nejchladněji – okolo 18 °C.

Velmi blízko je to v Zandvoortu k bariérám. Závod nebo i kvalifikaci mohou ovlivnit také nehody.

Zandvoort se do kalendáře vrátil v roce 2021 a všechny tři dosavadní závody vyhrál Max Verstappen po startu z pole position.

Vítězství Verstappena v kvalifikacích a závodech

Rok Náskok v kvalifikaci Náskok v cíli závodu 2021 0,038 s 20,932 s 2022 0,021 s 4,071 s 2023 0,537 s 3,744 s

Soupeři Verstappena jsou jasní – McLaren, Mercedes a možná také Ferrari. Vloni Verstappen v kvalifikaci na osychající trati porazil Landa Norrise o více než půl sekundy. Na třetím místě byl George Russell. V chaotickém závodě dojel druhý Alonso a třetí byl Gasly.