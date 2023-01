„Tady James“ se bude ozývat z Williamsu. Mercedes za Vowlese náhradu nechystá

Williams včera oznámil jméno nového šéfa. A překvapil. Od února se jim stane James Vowles.

Williams včera oznámil, že novým šéfem týmu se stane James Vowles. Většina fanoušků ho zná díky už kultovní a virální větě z Velké ceny Ruska, kdy se Bottasovi v týmovém rádiu ohlásil slovy „Valtteri, It's James“.

Vowles byl u Mercedesu šéfem stratégů. Na jeho místo ale nikdo nový nenastoupí. „Nezůstalo žádné prázdné místo, protože o plánování nástupnictví v této oblasti jsme diskutovali mnoho let,“ řekl Toto Wolff, kterého cituje Motorsport.com.

„Velmi jsme spoléhali na Jamesův vhled a před několika lety jsme se zaměřili na to, jak to bude pokračovat, pokud se jednoho dne rozhodne dělat něco jiného – ať už v rámci Mercedesu, nebo mimo něj. James to dokázal velmi dobře nastavit.“

„Máme mimořádně talentovaný tým stratégů. Máme devět lidí, z nichž někteří jsou velmi zkušení, ale nejsou vždy v první linii, a někteří vyrostli v rámci organizace.“

„V posledních šesti měsících to řídili sami a předtím už do značné míry jen pod Jamesovým dohledem. Pokud jde o strukturu do budoucna, tak z toho mám dobrý pocit. Není to tak, že by nás to najednou nějak výrazně oslabilo.“

Očekává se, že Mercedes přerozdělí práci Vowlese mezi další lidi.