Taco a čas s rodinou. Nejšťastnější okamžiky zažil Pérez mimo závodní okruhy

Sergio Pérez má 32 let, takže ve F1 může být ještě poměrně dlouho. Otázkou je, zda sežene sedačku.

„Mám smlouvu ještě do roku 2024, ale nedovedu si představit, že bych tehdy ukončil kariéru,“ řekl Pérez německému listu Sport Bild.

„Na to jsem příliš mladý a stále mě to příliš baví, i když mi sport zabírá hodně času. Ale tak to prostě je.“

„Formule 1 se stane vaším životem. A to nemůžete jen tak opustit. A přesto pro mě konec nebude tak těžký.“

Pérez přiznává, že některé z jeho nejšťastnějších okamžiků se odehrály mimo závodní okruhy.

„Nejkrásnější okamžiky mého života nemají nic společného se závoděním,“ řekl otec tří dětí. „Například narození mých dětí. Ale i obyčejné věci pro mě hodně znamenají.“

„Když si v Mexiku koupím taco za 20 pesos a trávím čas se svou rodinou, to jsou okamžiky, které ve formuli 1 nezažijete.“

Pérez je nyní v šampionátu třetí se ztrátou 5 bodů na Leclerca.