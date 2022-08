Szafnauerovi už volalo 14 jezdců. S Piastrim máme závaznou smlouvu, říká

Fernando Alonso bude příští rok jezdit za Aston Martin. Zbývá ale ještě rozluštit zbytek tajenky. Podle dosavadních spekulací zamíří Piastri do McLarenu. Daniel Ricciardo by pak mohl zamířit zpět do Alpine.

Otmar Szafnauer už před týdnem přiznal, že ho postup Alonsa překvapil. Ještě v neděli večer věřil, že s Alonsem po vyřešení několika detailů brzy podepíší novou smlouvu – s ohledem na Alonsův věk chtěl Alpine jen roční smlouvu s možností prodloužení. A Alonso chtěl zřejmě delší kontrakt...

„Nic není jisté, dokud to není podepsáno... s Fernandem jsme hodně mluvili, chtěli jsme, aby zůstal, samozřejmě i on měl svá vlastní jednání s Astonem Martin,“ řekl Otmar Szafnauer pro El Confidencial. „Právě detaily smlouvy, které byly položeny na stůl, pro něj byly atraktivnější než některé detaily, které s námi musel projednat.“

„Nemůžu být tak naivní, abych neznal pravidla hry formule 1, zažil jsem spoustu příběhů. Osobně si ale myslím, že jsem čestný člověk, a pokud se k něčemu zavážu, udělám pro to maximum. Držím slovo, tak jsem vyrostl, tak mi to předal můj otec. Dělal jsem to se Sebastianem Vettelem, s Julianem Jacobim, který měl Ayrtona Sennu a teď má Sergia Péreze, s Anthonym Hamiltonem, když zastupoval Paula di Restu... Ale pochopil jsem, že ne každý dělá věci stejně.“

Alonso kromě překvapivého odchodu svůj tým tak trochu vytrollil. Szafnauer před týdnem uvedl, že s Alonsem nemluvil, protože je někde na řeckých ostrovech. Španěl pak ale sdílel fotografie ze svého rodného Ovieda.

„Alonso mi v neděli večer řekl, že jede na řecký ostrov na lodi, myslím, že se o tom zmínil, ne abych jel s ním (smích). Ráno jsem mu párkrát volal a nemohl jsem ho zastihnout. Řekl mi, že bude těžké ho zastihnout, tak proto to řekl.“

„Pokud jde o Piastriho prohlášení, jakmile jsme se dozvěděli o Fernandovi s Astonem Martin, tak protože jsme s ním pracovali na příštím roce a viděli jsme, že Alonsovo pokračování není možné, vydali jsme tiskovou zprávu.“

Laurent Rossi nedávno řekl, že je to vlastně „luxusní problém“, že mají dva jezdce, jako jsou Alonso a Piastri. Nyní to však vypadá, že nebudou mít ani jednoho. Podle Szafnauera to nemusí být definitivní.

S Piastrim máme smlouvu

„S Piastrim máme smlouvu, kterou podepsal v listopadu, mluvili jsme s našimi právníky a ti nám řekli, že je to závazná smlouva, takže součástí této smlouvy je, že můžeme Oscara posadit do jednoho z našich vozů v roce 2023, což je důvod, proč jsme vydali tiskovou zprávu.“

„Existuje také opce na rok 2024 a možnost zapůjčit jezdce jinému týmu. Na všech svých tiskových konferencích jsem vždy říkal, že Piastri bude v roce 2023 ve formuli 1, a to proto, že jsem věděl, že bude sedět v našem voze, nebo v jiném voze, do kterého bude zapůjčen, pokud by Fernando zůstal.“

„Ale Alonso, ať už z jakéhokoli důvodu, a myslím, že důvody znám, i když byste se měli zeptat jeho, jde do Astonu Martin. Začali jsme tedy dokončovat dohodu s Piastri a místo toho, abychom ho poslali pryč, rozhodli jsme se ho posadit do našeho auta.“

Zatím to však vypadá, že Piastri jedná nebo se už dohodl s McLarenem. Podle aktuálních spekulací bude jeho příchod oznámen až poté, co se tým dohodne na odchodu s Ricciardem a tuto skutečnost oznámí.

Proč ale Piastri odchází z týmu, který do něj investoval a má pro něj místo?

„Myslím, že je to otázka pro Piastriho, protože tomu také nerozumím. Jsem v týmu relativně nový, ale líbí se mi. Směr, který tomu Luca de Meo dal, je úžasný, podpora, kterou nám dává, je fantastická, zachránil tým. Laurent Rossi , můj přímý šéf a generální ředitel Alpine, je pro značku dobrým obchodníkem, včetně týmu formule 1… To vše je úžasné a sdíleli jsme to s jezdci. Luca de Meo má skvělou vizi, vzkřísil značku. Vozy a jejich zisky financují tým, což může být pro značku skvělý marketingový prostředek.“

V šampionátu jsme před nimi a doufáme, že na konci mistrovství světa budeme před nimi.

„Strategický plán je velmi dobrý a Piastri to ví. Ještě lepší než McLaren. V šampionátu jsme před nimi a doufáme, že na konci mistrovství světa budeme před nimi. Budoucnost týmu? Máme velký rozpočet a lidi s mnoha zkušenostmi. Právě jsem přišel, vím, které oblasti posílit, nabíráme lidi do oblastí, které potřebujeme zlepšit a zavádíme nové nástroje. V naší budoucnosti, v tom plánu 100 závodů, na kterém všichni pracujeme, si myslím, že je prostor i pro Piastriho. A my jsme ho podpořili. Měla by existovat určitá loajalita k tomu, že jsme investovali doslova miliony a miliony eur na jeho přípravu. Také to nechápu, měl byste se zeptat jeho.“

„Alonso jde do Aston Martinu. S Piastri jsme uzavřeli smlouvu a musíme pochopit, kam nás právně zavede.“

Podle Szafnauera si tým věří, proto vydal tiskovou zprávu. „Chvíli se budeme zabývat tím, kam nás to zavede. A pokud v autě nebude Piastri, což si myslím, že bude, protože Fernando je mimo hru, mám asi čtrnáct telefonátů od jezdců, kteří mají zájem, protože sedačka u Alpine je nejcennější zbývající místo. Jsme čtvrtí v mistrovství světa, Ocon je dobrý týmový kolega, dobrý závodník, máme plány být lepší než čtvrtí, máme vlastní pohonnou jednotku, vlastní zázemí a můžeme spolupracovat při vývoji šasi a motoru, abychom auto zrychlili. Máme skvělý technický tým, 850 lidí a budeme se dále zlepšovat. Není divu, že mi volá tolik lidí, ale z těch čtrnácti budou na konečném seznamu čtyři. Mezi nimi je i Piastri.“