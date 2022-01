Szafnauer věří, že se Aston Martin letos zlepší

Aston Martin v roce 2020 bojoval (ještě pod názvem Force India) o třetí místo v Poháru konstruktérů. Přišel o něj pouze kvůli odečtení 15 bodů za převzetí brzdových kanálků Mercedesu. Růžová kopie vozu Mercedesu byla poměrně solidně konkurenceschopná.

Vloni se však týmu nedařilo. Skončil až na sedmém místě. Podle Astonu Martin mu ublížily změny pravidel v oblasti podlahy, které měly odlehčit pneumatikám. Změny postihly více týmy s menším sklonem. Jak na tom budou astony letos?

„Je těžké vědět, jak si stojíme v porovnání s ostatními, protože to je přísně střežené tajemství,“ řekl Szafnauer pro RacingNews365.com.

„Ale zjistíme to v pravý čas, pravděpodobně až začneme jezdit v Bahrajnu. Je to o interpretaci nových technických předpisů a o hledání oblastí, které by se daly využít v rámci předpisů a poskytnou vám výkon.“

„Pokud jsme v této oblasti odvedli dobrou práci v porovnání s našimi konkurenty, dokážu si představit, že budeme opravdu konkurenceschopní. Pokud někdo jiný našel něco, co my ne, pak ho budeme muset rychle následovat a rychle najít tento výkon na autě.“

„Předpokládám, že jsme odvedli dobrou práci. Je vša opravdu těžké to zjistit, dokud nezjistíte, co udělali ostatní.“

„Myslím, že k neúspěchu nedojde, protože pravidla jsou pro všechny stejná. Nedošlo k jednostranným změnám aerodynamických pravidel, které by některé týmy ovlivnily více než jiné, takže pravidla jsou pro všechny stejná,“ naráží Szafnauer na výše zmíněné změny v loňském roce.