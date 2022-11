Szafnauer si pochvaluje jezdeckou sestavu. Gasly je podle něj lepší než Piastri

Příběh okolo sedačky u Alpine zná asi každý. Původně měl vedle Ocona pokračovat Alonso. Ten ale přešel k Astonu Martin. Tým tak angažoval Piastriho, který v té době ale už měl smlouvu s McLarenem...

Nakonec Alpine vyřešil situaci dohodou se svým bývalým partnerem. Red Bull posadí do AlphaTauri De Vriese a pustil Gaslyho do Alpine. Ocon se v úterý poprvé svezl s vozem Alpine v rámci testů.

„Mysleli jsme si, že Oscar s námi má smlouvu, ale Komise pro uznávání smluv (CRB) řekla něco jiného,“ řekl Szafnauer pro Motorsport.com.

„Byl to proces, kterým jsme museli projít. Museli jsme se obrátit na CRB a najít řešení. Takový je život, a proto máte orgány, které to posuzují, když na to má každá ze dvou stran jiný názor.“

„Uvidíme, jak na tom příští rok budeme. Jsem rád, že naše jezdecká dvojice s Estebanem a Pierrem je lepší, než kdybychom ten případ vyhráli.“

„Gasly je zkušenější a stále ještě mladý. Čas ukáže, ale myslím, že je rychlejší.“

Na otázku, zda se ukáže, že Ocon a Gasly jsou lepší jezdeckou dvojicí než letošní kombinace Ocon a Alonso, Szafnauer odpověděl: „To je dobrá otázka. Letos jsme měli skvělou jezdeckou dvojici a Fernando odvedl báječnou práci a je stále superrychlý.“

„Nevím, kdy Fernando zvedne ruku a řekne, že je čas jít. Nevím, kdy se to stane, takže je pro mě těžké na to odpovědět. S naší jezdeckou dvojicí jsem spokojený, ale zeptejte se mě na to příští rok touto dobou a já vám odpovím.“