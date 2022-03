Szafnauer: Pro všechny bylo lepší, že jsem z Astonu Martin odešel

Szafnauer byl dlouholetým šéfem týmu ze Silverstone ještě od chvíle, kdy se jmenoval Force India.

Vloni se ale začalo spekulovat o jeho přestupu k Alpine. Ještě v listopadové Velké ceně São Paula Szafnauer jakékoliv zprávy o svém odchodu z Astonu Martin označil za „spekulativní domněnky“.

V lednu letošního roku ale Aston Martin oznámil odchod Szafnauera z pozice výkonného ředitele a šéfa týmu F1. Jeho přestup do Alpine byl následně oznámen v polovině února před začátkem předsezónních testů.

„V té chvíli jsem neměl v úmyslu odejít,“ odpověděl Szafnauer na dotaz Motorsport.com, co jej vedlo ke změně rozhodnutí.

„Jak ale čas plynul a věci se v Astonu změnily, pomyslel jsem si, že bude pro všechny strany lepší, když se poohlédnu jinde.“

Szafnauer hrál klíčovou roli v přechodu týmu z Force India na Racing Point poté, co měla v roce 2018 stáj velké finanční problémy. Tým koupil Lawrence Stroll a od roku 2021, kdy se kanadský miliardář stal podílovým vlastníkem Astonu Martin, se tým přejmenoval a dostal nové barvy, kdy růžovou vystřídala britská závodní zelená typická právě pro Aston Martin.

Spekulace ohledně Szafnauerovy pozice a pravomocí se objevily také po jmenování bývalého šéfa McLarenu Martina Whitmarshe novým generálním ředitelem skupiny Aston Martin.

Do Alpinu pak přišel v rámci větších personálních změn ve vedení, které zahrnovaly také odchod bývalého výkonného ředitele Marcina Budkowskiho.

„Opravdu si to užívám. Tohle je můj šestý den. Pár dní jsem strávil v továrně, v prvních dnech jsem se prošel a setkal se s co nejvíce lidmi. Byl jsem příjemně překvapen, když jsem viděl spoustu tváří, které jsem znal z minulosti, ať už to bylo z Hondy nebo z British American Racing, dokonce i z Force Indie.

„Je tam velký potenciál, stejně smýšlející lidé, kteří táhnou jedním směrem a chtějí, aby se jim dařilo. Mají skvělou historii, předtím už vyhráli, infrastruktura je dobrá, takže se opravdu těším na spolupráci se všemi.“