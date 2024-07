Szafnauer: Podílím se na projektu, jehož snahou je vstup do F1 s novým americkým týmem

V USA se podle vyjádření Otmara Szafnauera rýsuje další snaha na vytvoření nového týmu, který by vstoupil do F1.

Ve formuli 1 momentálně závodí 10 týmů, a i když existují snahy na rozšíření toho počtu, samotná královna motorsportu tuto možnost blokuje.

Kvůli tomu zatím není ani týmu Andretti nic platné, že uspěl ve „výběrovém řízení“ FIA na rozšíření startovního roštu. Americký tým se sice ani nadále nevzdává, ale je jisté, že to nebude mít snadné.

Důvod, proč jsou F1 a již působící týmy proti zvýšení počtu účastníků, je zřejmý: za vším jsou především peníze, které se mezi stáje rozdělují. A v případě, že by se k desítce aktuálních týmů přidal nějaký další, znamenalo by to, že se jednotlivé díly „koláče“ zmenší.

Přesto nyní bývalý šéf stájí Alpine a Aston Martin Otmar Szafnauer přišel s informací, že participuje na projektu, jehož cílem je vytvoření nového týmu pro účast v F1.

„Jsem soutěživý typ a závody mě baví ze všeho nejvíc. Nebavilo by mě tedy vrátit se do F1 v roli, ve které bych nemohl ovlivnit výkonnost týmu. Pokud by se jednalo o pozici, v rámci které bych mohl pomáhat s rozvojem, budováním a získáváním správných lidí pro zlepšení konkurenceschopnosti týmu, zájem bych měl,“ uvedl Szafnauer v podcastu Jamese Allena.

„V F1 je však pouze 10 týmů a mnoho z nich má již takové pozice obsazené, takže nevím, zda bych mohl mít nějakou příležitost. Stále je tu ale možnost příchodu 11. či 12. týmu, což by mohlo být zajímavé,“ přiznal brzy 60letý inženýr.

„Spolupracuji nyní s několika organizacemi v Severní Americe, které mají finanční prostředky na založení 11. týmu. Nejedná se přitom o Andrettiho. Dáváme nyní dohromady některé z důležitých stavebních kamenů, abychom se ujistili, že máme vše, co je potřeba k tomu, abychom byli úspěšní jak pro založení týmu, tak i pro přijetí do F1,“ přiblížil Szafnauer.