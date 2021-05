Szafnauer odhaduje, že ohebné zadní křídlo může přinést až 0,5 s na kolo

Některé týmy provozují ohebná zadní křídla. Na začátku se mluvilo hlavně o Red Bullu, ale podle všeho jde také o Ferrari, Alpine a Alfu Romeo.

Hamilton ve Španělsku uvedl, že to Red Bullu přineslo 3 desetiny na kolo. Souboj o nejrychlejší čas vyhrál v sobotu Hamilton, ale Verstappen byl jen 0,036 sekundy od něj.

FIA od Grand Prix Francie zpřísní zátěžové testy zadních křídel. Někteří kritizovali, že k tomu mělo dojít dříve a to nejen z hlediska času, ale především před závodem v Baku, kde je dlouhá rovinka. Právě na rovinkách má ohebné zadní křídlo přinášet benefity.

„Je to velmi specifické pro danou trať,“ řekl Otmar Szafnauer pro Motorsport.com. „Na některých tratích to vůbec nepomáhá a na jiných naopak pomáhá, když máte ohebné zadní křídlo. Jsou tratě, kde je přínos nulový a jiné, kde to může být půl sekundy.“

Aston Martin tvrdí, že podle prvních analýz nebude muset provádět žádné změny v konstrukci zadního křídla, aby vyhověl novým testům.

Szafnauer rovněž podpořil názor Mercedesu a McLarenu, že odklad zavedení nových testů až do Velké ceny Francie není správný.

„Navrhnout něco, co se ohne tak akorát a projde testem, ale přesto se ohne, vyžaduje velké úsilí. Ale navrhnout něco, co je tuhé, nevyžaduje vůbec žádné úsilí. A lze to udělat velmi, velmi rychle.“