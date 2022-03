Szafnauer odešel z Astonu Martin poté, co mu odebrali zodpovědnost za tým

Szafnauer pro Autosport o svém konci u Astonu Martin uvedl, že mu odebrali zodpovědnost.

„Jakmile jsem se to dozvěděl, bylo opravdu na čase se přestěhovat. Bylo to na posledním závodě. Řekli mi: ‚dřív jsi mohl řídit tým, ale teď už ho neřídíš.‘“

Szafnauer řekl, že přístup Aston Martinu byl v naprostém rozporu s tím, jak se k věci stavěl Alpine – bylo totiž zřejmé, že chtějí, aby měl nad týmem plnou kontrolu.

„Při všech mých rozhovorech se zdejším vedením mi říkali: ‚Podívejte se, důvod, proč chceme, abyste přišel, jsou vaše zkušenosti z F1. A chceme, abyste je uplatnil v Alpine a pomohl nám v našem cíli vyhrávat závody.‘“

„Když vám tohle řeknou kolegové, kteří vás najímají, tak jasně cítíte, že právě kvůli tomu vás najímají. Chtějí vaše zkušenosti. Proto jsem do toho se svými zkušenostmi šel.“

Na otázku, zda by v Aston Martin zůstal, kdyby ho nezbavili jeho odpovědnosti, Szafnauer odpověděl: „Měl jsem smlouvu, takže jsem neměl důvod odejít. Kdyby mi nebyla odebrána odpovědnost, zůstal bych.“

Ačkoli Szafnauer nastoupil do Alpine před několika týdny, je mu jasné, že si chce dát na čas, aby pochopil silné a slabé stránky týmu, než prosadí jakékoli změny.

„Ještě jsem nic neudělal. Říkal jsem to už v minulosti, uplatňoval jsem to a řeknu to znovu – tým jako tento má skvělé schopnosti, skvělé lidi a chytré lidi.“

„To, co musím udělat, je dobře vše vyhodnotit, protože pokud začnete dělat změny jen kvůli změnám, mohli byste se mýlit.“

„Neměli byste dělat změny pro změnu. Musíte mít opravdu, ale opravdu dobré posouzení a pak si říct: Dobře, s ohledem na všechny mé zkušenosti jsem viděl, že tyto oblasti jsou v jiných týmech lepší a přinášejí výkon. Zkusme tedy tyto oblasti posílit.“

„Jsou oblasti, které jsem už viděl, kde musíme udělat kroky vpřed, ale stále jsem v režimu hodnocení.“