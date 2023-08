Szafnauer měl dostat více času, myslí si Pérez

Otmar Sznafneur skončil ve funkci šéfa Alpine. Do francouzské stáje přišel na začátku loňského roku. Předtím působil u Astonu Martin (Racing Pointu a Force Indie), kde spolupracoval s Pérezem.

„Myslím, že Otmar je skvělý, a každému člověku v této pozici musíte dát čas,“ řekl Pérez, kterého cituje Motorsport.com.

„Myslím, že Otmarovi chyběl čas, aby skutečně ukázal svůj potenciál, o němž vím, že je obrovský, protože jsem viděl, co dokázal v jiných týmech s velmi omezeným rozpočtem i s rozpočtem, který nebyl až tak omezený.“

„Je škoda, že ho nechali odejít, ale na druhou stranu si myslím, že kdokoli přijde, musí mít dostatek času, protože všechny tyhle věci ve formuli 1 trvají hrozně dlouho.“

S Otmarem Szafnauerem spolupracoval také Fernando Alonso a to právě u Alpine. S jeho postupem ale spokojený nebyl a to zejména kvůli jednání o nové smlouvě. Španěl nakonec odešel do Astonu Martin.

„Šlo tedy o pomalé tempo jednání a nakonec nedali na papír ani to, o čem jsme mluvili,“ řekl Alonso nedávno pro BBC. „A také ty poznámky okolo věku a podobné věci, které pokračují do teď.“

„Je to způsob, jakým fungují. Nebo způsob, jakým Otmar funguje. Po letošním roce by měl být zticha. Neměl by vůbec mluvit. Po výsledcích Astonu Martin a výsledcích, kterých dosáhl, stále mluví a je na toto rozhodnutí hrdý. Je to neuvěřitelné.“