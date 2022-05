Szafnauer chce s FIA řešit „nespravedlivou“ penalizaci pro Alonsa

Fernando Alonso dostal v závodě penalizaci 5 sekund za kolizi nebo spíše kontakt s Pierre Gaslym. Poté byl dvakrát vyšetřován za opuštění trati a získání trvalé výhody. V prvním nebo z chronologického hlediska spíše ve druhém případě sportovní komisaři netrestali – podle nich zůstal Alonsův rozdíl na okolní vozy (Ocon, Gasly) stejný.

V dalším případě mu však za opuštění trati a získání trvalé výhody v téměř stejném místě (14. zatáčka) udělili po závodě penalizaci 5 sekund a 1 trestný bod. Z hlediska výsledků šlo o krutý trest, protože Alonso přišel o dvě pozice, skončil 11. a přišel tak o dva body.

Alonsův šéf z toho není vůbec nadšený a chce situaci řešit – penalizaci z Miami už samozřejmě nezvrátí, ale chce si některé věci vyjasnit pro budoucnost.

„Při příští velké ceně si musíme promluvit s FIA,“ řekl Szafnauer, kterého cituje Motorsport.com. „Potřebujeme v tom mít jasno. Potřebujeme způsob, jak říct: ‚Podívejte, musíte vrátit více času‘.“

V předsezónních pokynech, které vydal ředitel závodů F1 Niels Wittich, se uvádí: „V případě, že vůz opustí trať, může se na ni jezdec znovu vrátit, avšak pouze tehdy, pokud je to bezpečné a bez získání trvalé výhody. Podle vlastního uvážení ředitele závodu může být jezdci dána možnost vrátit celou výhodu, kterou získal opuštěním trati.“

Podle Szafnerua je situace jednoduchá, pokud si jezdec zkrátí trať, jako to udělal Alonso, a někoho předjede. Pak stačí pozici vrátit. V případě časové výhody je však těžké odhadnout, zda „vrátil“ dostatek času. Alonso po opuštění trati zpomalil, ale podle stewardů v tomto případě (na rozdíl od předešlého opuštění trati) zřejmě ne dostatečně.

„Pokud vyjedete z trati a získáte výhodu, to znamená, že předjedete někoho, kdo byl před vámi, pak je snadné určit, že musíte vrátit pozici,“ vysvětluje Szafnauer.

„Ale v takové situaci, kdy jsou všichni za vámi, jak to můžete určit? Potřebujete tuto zpětnou vazbu. A myslím si, že bylo naprosto nespravedlivé ho poté potrestat. Ti kluci byli za ním a skončili za ním Tak za co ho trestáte? Protože byl nepatrně vepředu...“

„Pokud je nepatrně vepředu, tak ho donuťte, aby ten malý rozdíl vrátil, ale nedávejte mu pětisekundovou penalizaci za to, že byl v součtu o dvě, tři nebo čtyři desetiny napřed.“

FIA sice zastává stanovisko, že je na týmech a jezdcích, aby vyřešili vracení času, ale Szafnauer jasně říká, že jsou chvíle, kdy je potřeba jasnější sdělení.

„Bylo by opravdu hezké dostat v závodě zpětnou vazbu, že jste nevrátili dost. Fernando, jakmile se dostal na hlavní rovinku, dvakrát výrazně sundal nohu z plynu. A nevím, jestli vrátil všechen čas nebo většinu času, ale bylo to hodně času. A když řídí auto, musí pak přijít na to, zda vrátil všechno, vrátil něco. Vrátil dost?“

„Je spousta případů, kdy jezdci udělají chybu, když vjedou do šikany. Monako je jedním z nich. Kolikrát někdo vyjede z tunelu a zkrátí si tu šikanu? Nedělají to schválně. Prostě jen příliš tlačíte na pilu. Je to ke konci závodu, pneumatiky odcházejí, brzdy odcházejí.“

„I dvojnásobný mistr světa jako Fernando může udělat chybu, takže pak vrátí čas. Snažíte se udělat to nejlepší, co můžete, a pak dostanete takovou penalizaci. Prostě si myslím, že je to špatně.“

Szafnauer v závěru připomenul, že v závodě došlo ke kolizi Vettela a Schumachera, za kterou žádná penalizace nepřišla.