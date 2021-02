Szafnauer: Aston Martin by už letos mohl vyhrávat závody

Tým ze Silverstone v minulé sezoně závodil ještě pod názvem Racing Point. V pořadí týmů obsadil čtvrté místo, když jen těsně nestačil na McLaren. Připsal si také památné vítězství v GP Sachíru, kde superrychlý a dramatický závod ovládl Sergio Pérez.

Tým vlastněný Lawrencem Strollem letos do závodů nasadí Lance Strolla společně s čtyřnásobným světovým šampionem Sebastianem Vettelem. Šéf týmu Otmar Szafnauer věří, že se stáji Aston Martin F1 podaří využívat případné příležitosti a ve své první sezoně získá i nějaká vítězství.

„Chtěli bychom začít novou sezonu v podobném duchu, v jakém jsme ukončili tu minulou. Dlouhou dobu jsme disponovali třetím nejrychlejším vozem, ale v Poháru konstruktérů jsme skončili až čtvrtí, za McLarenem.

Neměli jsme štěstí. Potřebujeme konzistentnější výkony. Pokud to dokážeme, můžeme skončit třetí. To by měl být náš realistický cíl.

Do sezony bychom měli vstoupit v dobré formě a snažit se získávat pódiová umístění. Pokud se věci budou vyvíjet v náš prospěch, jako tomu bylo třeba v Bahrajnu či Turecku, měli bychom být schopni dostat vůz na pole position a snažit se ukořistit pár vítězství,“ řekl Szafnauer v rozhovoru pro německý magazín Auto, Motor und Sport.

Americký inženýr s německo-rumunskými kořeny věří, že nová výzva polije Sebastiana Vettela živou vodou:

„Můžeme mu nabídnout prostředí, ve kterém ho opět bude bavit závodit a kde bude rád, že je ve formuli 1. To je přesně ten důvod, proč děláme naši práci. Dostane z nás to nejlepší a naopak.“