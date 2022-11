Szafnauer a Ocon reagují na Alonsova slova, že problémy se spolehlivostí má jen on

Fernando Alonso byl po Mexiku pořádně frustrovaný. Uvedl, že technické problémy má pořád jen jeho vůz. Alpine to odmítá.

„S Hondou jsme v prvním roce Hondy měli na konci roku penalizaci 72 míst, takže je to něco takového. Ale v Hondě to bylo tak, že zastavovala obě auta. Letos zastavuje pouze auto číslo 14,“ řekl Alonso.

Esteban Ocon a Otmar Szafnauer však Alonsův pohled na věc nesdílí.

„No, v Imole se mi rozbila převodovka a v Silverstonu se rozbilo auto. V Singapuru jsem také vypadl. Odstoupení na mé straně se také počítají. Oba jsme měli problémy,“ citoval Ocona německý web Motorsport Total.

Oba jezdci nasadili už šestý spalovací motor, ale Ocon má čtvrté turbo a čtvrtou jednotku MGU-H, zatímco Alonso už páté komponenty. Ocon zase použil o jeden výfuk více než Alonso.

„Jsme na tom stejně. Použil jsem také šest jednotek,“ dodal Ocon.

Šéf Alpine Otmar Szafnauer připomíná, že to není poprvé, co se to ve formuli 1 stalo, věří, že jde o čistou smůlu.

„Něco takového se může stát. Když jsem byl u Hondy, Takuma Sato měl během jednoho roku 13 poruch motoru. Jenson Buton měl nulu. Padla stejná otázka, ale odpověď jsme nenašli. Vždy nás zajímalo, zda Takuma jezdí tak odlišně od Jensona. Myslím, že to byla jen smůla.“

Szafnauer uvedl, že tým zatím nezná příčinu Alonsových problémů. „Snažili jsme se ho nějak udržet v závodě, ale nešlo to. Kdybychom to věděli, tento motor bychom nepoužili. Stále však nevíme, co bylo příčinou. Mohla to být zapalovací svíčka nebo něco jiného.“

Šéf Alpine prozradil, že v Mexiku neměl problémy jen Alonsův vůz: „Oconovi během závodu klesl tlak v hydraulice. Měl také potíže. Esteban musel ubrat plyn, aby snížil teplotu.“

Ocon letos bodoval ve 14 závodech, Alonso ve 13. Španěl má na kontě 5 odstoupení, Ocon 2.

S horší spolehlivostí počítali

Sportovní ředitel Alan Permane nedávno uvedl, že tým počítal s tím, že spolehlivost může být letos nižší.

„Párkrát jsme měli problémy se spolehlivostí, ale s tím se tak nějak v letošním roce počítalo. Došlo k rozsáhlé změně v oblasti pohonné jednotky a k rozsáhlé změně převodovky. Věděli jsme, že bude pár problémů, ale myslím, že jsme do toho všichni šli s vědomím, že to tak může dopadnout.“

„Věděli jsme, že to může být potenciálně trochu náročné, ale že to odemkne významný výkon. A to se také podařilo.“