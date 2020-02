Systém DAS budí pozornost. Máme štěstí, že jsou k dispozici onboard záběry, říká Vettel

Při onboard záběrech v průběhu dne bylo vidět, jak Lewis Hamilton při nájezdu na rovinku přitáhne volant svého Mercedesu k sobě. Při brzdění pak Hamilton "zatlačí" volant zpět do původní pozice.

Zároveň při přitažení volantu dojde k lehké změně sbíhavosti předních kol. Technický ředitel Mercedesu James Allison tento systém popsal jako Dual-Axis Steering.

Vettel si při polední pauze prohlédl záběry z Hamiltonova kokpitu a přiznal, že je zvědav, jaký vliv bude mít řešení na výkonnost Mercedesu.

„Viděl jsem to a mluvili jsme o tom při obědě, vypadá to zajímavě. Fakt, že s tím jezdí, znamená, že je to legální. Nevím, jestli to funguje. Myslím, že za nasazením toho na trať je velké množství práce. Pro jezdce zřejmě není tak snadné s tím pracovat, jak by se mohlo zdát. Ale uvidíme, určitě to pro nás všechny byla novinka,“ řekl Vettel.

„Máme štěstí, že tady máme onboard záběry, jinak bychom si toho asi nevšimli. Tyhle věci nejsou jednoduché, myslím si ale, že není snadné je ovládat. Myslím, že to musí být celkem divný pocit mít volant ve svých rukou,“ přemýšlí Němec.

„Představte si, že jste zvyklí běhat ve svých běžeckých botách, a pak vám řeknou, abyste běželi v žabkách. Můžete to udělat, ale je to úplně odlišné. Samozřejmě to není tak extrémní, ale přidáte něco, co je úplně nové a nejprve vám to připadá divné a zvláštní.“

V případě, že Mezinárodní automobilová federace (FIA) uzná systém DAS za legální a bezpečný a Mercedesu přinese výkonnostní výhodu, budou se na to muset podle Vettela týmy zaměřit.

„Pokud je to zrychlí, pak není důvod k obavám rozhodnout se pro rychlejší možnost. Před deseti nebo dvanácti lety jsme měli F-Duct a většinu kola jsme jeli jen s jednou rukou na volantu. Nebylo to bezpečné, ale zrychlilo vás to, děláte tedy to, do čeho vás tlačí, proto tu ale máme FIA, aby se o nás starala a zajistila, že věci dávají smysl a my máme ruce na volantu.“

Vettel dnes poprvé v rámci předsezónních testů usedl za volant vozu SF1000. Čtyřnásobný mistr světa měl jet původně i včera, ale necítil se dobře a celý den tak testoval Charles Leclerc. Vettel dnes odpoledne odjel 73 kol a s nejlepším časem 1:18.154 obsadil šesté místo se ztrátou sekundy na nejrychlejšího Kimiho Räikkönena.

Foto: Getty Images / Peter Fox