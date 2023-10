Svými prvními letošními body Ricciardo posunul AlphaTauri o dvě místa v Poháru konstruktérů

Daniel Ricciardo získal za sedmé místo ve Velké ceně Mexika první body od svého návratu do formule 1 v letošní sezóně.

Australan po loňském ročníku přišel o sedačku u McLarenu. U AlphaTauri v polovině letošní sezóny nahradil Nycka de Vriese, v tréninku na závod v Nizozemsku si ale zlomil záprstí a na dalších pět závodů jej nahradil Liam Lawson.

Ricciardo se do kokpitu vrátil minulý víkend v USA, kdy byl ale na programu sprintový podnik a Ricciardo tak měl k dispozici jen jeden trénink před kvalifikací.

V Mexiku zazářil už v kvalifikaci, kde obsadil čtvrté místo, rozdělil oba jezdce Red Bullu a skončil jen těsně za suverénem letošní sezóny Maxem Verstappenem.

V závodě si sice pohoršil, přesto dosáhl sedmým místem na nejlepší výsledek AlphaTauri v letošní sezóně.

„Po minulém týdnu je tohle víkend, o kterém jsem snil. Cítím se dobře, vlastně lépe než dobře. Také se mi ulevilo, protože byly dva starty... zadržíte dech, jelikož do první zatáčky je to daleko a stát se může cokoliv,“ řekl Ricciardo.

Australan jen v úvodních fázích závodu v nejlepší pětce, doplatil ale na červenou vlajku způsobenou nehodou Kevina Magnussena. Ta jezdcům kolem něj nabídla šanci přezout na střední sadu, kterou ale už Ricciardo neměl k dispozici.

Ve druhé polovině závodu proto nedokázal vzdorovat Landu Norrisovi a Georgovi Russellovi.

„Byla to červená vlajka, která nám uškodila, ale nechci to říkat příliš sobecky, protože se stala velká nehoda. Všechny to samozřejmě nakoplo a umožnilo některým využít střední sadu, kterou my jsme už neměli. Jsme ale velmi šťastní, že jsme i přesto dojeli sedmí a získali šest bodů.

„Na konci jsme se dostali blízko Georgovi. Radost ze souboje na konci s Mercedesem převažuje nad zklamáním ze ztráty šestého místa.“

Ricciardovo sedmé místo navíc výrazně pomohlo týmu AlphaTauri v Poháru konstruktérů. Italská stáj se díky tomu odlepila z posledního desátého místa a s Alfou Romeo se dělí s 16 body o osmou pozici. Poslední je teď Haas, jehož jezdci nasbírali 12 bodů.